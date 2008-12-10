В Минске впервые прошло совместное заседание аграриев России и Беларуси

Беларусь и Россию свяжет концепция единой аграрной политики союзного государства. Сегодня об этом договорились представители сельскохозяйственных ведомств двух стран. И оно должно стать одним из принципиальных шагов по решению спорных вопросов. А таких накопилось немало: хотя бы те же проблемы с поставками белорусской мясомолочной продукции на российский рынок. На коллегии принят ряд решений по единому подходу к ветеринарному надзору, рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью отдельных белорусских предприятий, и взаимодействие ветеринарных служб на границе двух стран. По словам министра сельского хозяйства Беларуси Семена Шапиро, стороны договорились, что все проблемы будут разрешены в ближайшее время.