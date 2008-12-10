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Белорусские овощи – продукт стратегический

10 декабря 2008 14:42
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Даже в условиях мирового финансового кризиса спрос на отечественную капусту за рубежом не падает. Только на Гомельщине в этом году выращено почти 110 тысяч тонн овощей, это с лихвой перекрывает потребности внутреннего рынка. Задача перед аграриями – проводить более активную политику и на внешних рынках.

На рынок кондитерских изделий поступит 130 новых видов белорусских конфет. Эксклюзивные рецептуры разработаны специально для современной линии, запущенной сегодня на фабрике "Спартак". Инновации обошлись в 30 миллиардов рублей. Однако, ввод в эксплуатацию цеха, аналогов которому пока нет в Беларуси, позволит не только существенно сократить объем импорта продукции, но и увеличить экспортные возможности предприятия.
# Экономика

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