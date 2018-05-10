Первый белорусско-японский экономический форум открылся 10 мая в Токио

Новости Беларуси. Первый в истории взаимоотношений Минска и Токио экономический форум открывается 10 мая в японской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается участие более 200 бизнесменов и руководителей предприятий. Белорусская сторона презентует свой инвестиционный потенциал. Будут представлены возможности индустриального парка «Великий камень» и ряда других перспективных проектов в сфере машиностроения и здравоохранения.

Минск и Токио разделяет более 8000 километров. Однако в расстоянии партнеры не видят проблем. Об этом говорят и цифры. В 2017 году взаимный товарооборот приблизился к 140 миллионам долларов. Белорусский экспорт вырос более чем на 40 %.