ЕБРР прогнозирует рост белорусской экономики в 2018 году на 3%

Это на один пункт больше, чем в предыдущем прогнозе. В опубликованном докладе финансовой структуры констатируется, что за первые три месяца этого года ВВП Беларуси вырос больше, чем на 5 %. По мнению экспертов банка, положительная динамика сохранится, и в 2019 национальная экономика тоже будет на траектории роста.