Первую 5-звездочную гостиницу в Минске откроют в апреле 2014

Новости Беларуси. Частичка Поднебесной в сердце Минска. Уже у входа нам встречаются иероглифы. Здесь трудятся более шести сотен человек. Практически все выходцы из Китая.

Пятизвездочная гостиница станет первой в Минске, спроектированной китайскими архитекторами. Кстати, подобное здание не найти и на просторах СНГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для китайской копании-застройщика этот инвестпроект в Минске не первый. За плечами — возведение микрорайона «Лебяжий». Но новая гостиница, уверяет директор, станет не только украшений города, но и продемонстрирует современные достижения Китая в области архитектуры и технологий. Отель рассчитан на 207 номеров. Здесь будут фитнес-клуб, бассейн, конференц-зал, три ресторана.

Ван Дунюй, директор компании-застройщика:

Это не просто инвестпроект. Это символ дружбы и сотрудничества между Беларусью и Китаем. Кстати, нам очень понравилось работать у вас. Сейчас мы рассматриваем и другие проекты. Среди них строительство нового здания китайского посольства, студенческое общежитие и поликлиника.

Кстати, внутрь гостиницы нога журналистов еще не ступала. Нам первым представилась такая возможность. Работы идут вовсю, но контуры уже есть. Вот, к примеру, в этом холле будут принимать постояльце, а в этот зал высокие гости смогут попасть даже на авто.

Откроют гостинцу в апреле аккурат к чемпионату мира по хоккею. А вот БНТУ на пороге открытия другого рода. Завтра в Пекине подпишут соглашение о создании при университете Института Конфуция. В нашей Республике он будет третьим по счету, однако в отличие от своих гуманитарных предшественников здесь будет технический упор.

Марина Цивес, руководитель белорусского центра научно-технического сотрудничества с провинциями Китая ГУ «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»:

У нас открывается Белорусско-китайский индустриальный парк, и технические специалисты с хорошим знанием китайского языка нужны сейчас достаточно остро.

Ван Юй Хун просит называть ее Тоней. Это имя девушка получила на первом курсе. Пять лет назад. Она приехала учить русский язык, теперь при Институте Конфуция БНТУ будет обучать уже белорусов. Китайскому.

Ван Юй Хун:

Каллиграфии, учить писать.

Беларусь и Китай. Два десятка лет для дипотношений далеко не показательный срок, но то, что уже сделано, показывает как нельзя лучше, что вовсе не расстояние и время играют определяющую роль.