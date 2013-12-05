Новости Беларуси. Британская IT-компания рассматривает возможность инвестирования в бизнес на территории Беларуси. Об этом шла речь 5 декабря на международном инвест-форуме в Минске. Он прошел в рамках проекта «Восточное партнерство».

По словам европейских экспертов, инвест -климат в нашей стране все чаще привлекает деловых партнеров из других стран. Подтверждением этому служит и повышение статуса Беларуси в рейтинге Всемирного банка. Теперь по условиям ведения бизнеса мы занимаем 63 строчку из 189, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, на форуме были представлены конкретные предложения белорусских предприятий, занятых в области сельского хозяйства, туризма, информационных технологий и других перспективных сфер.

Дирк Ватингем, директор департамента международных отношений Европалаты:

Наша главная цель – показать европейским компаниям инвестиционный потенциал вашей страны. Согласно рейтингу Всемирного банка «Doing Business», позиция Беларуси неустанно растет. Европейские инвесторы смотрят на этот рейтинг и учитывают его. К тому же нас привлекает прозрачность ведения бизнеса в Беларуси.

Джеймс Уилсон, директор делового совета «Беларусь – ЕС»:

Две недели назад я привел в Беларусь потенциального инвестора. Он специализируется на IT-сфере. Вообще, этот сектор является очень многообещающим. Недавно я пригласил своего инвестора, а он, в свою очередь, может привести еще 15 компаний.

Однако кроме инновационной технологии нас очень интересует и сфера торговли. Беларусь бесспорно привлекательна в инвестиционном плане. У вас очень хорошее местоположение и хорошо образованные сотрудники.