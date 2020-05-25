Первая в Беларуси плантация фундука появилась под Молодечно. Как здесь выращивают орехи?

Новости Беларуси. Под Молодечно в промышленных масштабах будут выращивать фундук, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первые в стране ореховые плантации расположились рядом с деревней Вязовец. Пока растения молодые и о большом урожае говорить рано, но местные агрономы уверены: продукт будет востребован на рынке. В том числе производство решит вопрос импортозамещения.