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Первая в Беларуси плантация фундука появилась под Молодечно. Как здесь выращивают орехи?

25 мая 2020 14:48
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Новости Беларуси. Под Молодечно в промышленных масштабах будут выращивать фундук, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первая в Беларуси плантация фундука появилась под Молодечно. Как здесь выращивают орехи?-1

Первая в Беларуси плантация фундука появилась под Молодечно. Как здесь выращивают орехи?-3

Первые в стране ореховые плантации расположились рядом с деревней Вязовец. Пока растения молодые и о большом урожае говорить рано, но местные агрономы уверены: продукт будет востребован на рынке. В том числе производство решит вопрос импортозамещения.

Первая в Беларуси плантация фундука появилась под Молодечно. Как здесь выращивают орехи?-6

Почему начали выращивать именно фундук и подходит ли белорусский климат для культуры – в видеоматериале Екатерины Чичеровой.

# Сельское хозяйство # Экономика # Екатерина Чичерова # Фотофакт

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