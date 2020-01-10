Наблюдать за бурёнками онлайн. Новшество внедрили на одной из ферм Кричевского района

Новости Беларуси. Система видеонаблюдения появилась на молочно-товарном комплексе в деревне Бель Кричевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас установлено и работает уже 4 камеры. В планах – 12. Видеонаблюдение на ферме – пилотный проект для района. Но насколько эффективны такие методы работы, и приведёт ли это к увеличению надоев молока? За буренками онлайн наблюдала Ирина Недобоева.

Александр Тараймович, начальник кричевского узла связи:

На данный момент мы установили 4 камеры, видим на экране сараи с коровами, доильный блок, выгон скота.





Такая видеопомощь на ферме в Кричевском районе появилось совсем недавно. Смелый эксперимент для деревни

себя оправдывает.

Борис Шадрин, заместитель управляющего сельхозпредприятия «Бель»:

Люди наблюдают по видеонаблюдению за машинами, колясками, велосипедами. А тут скопление поголовья 1500 коров,

830 из которых фуражные. От которых мы имеем деньги. Потому и ввели наблюдение, чтобы следить за этим процессом.





Ирина Недобоева, корреспондент:

На ферме почти 1,5 тысячи буренок. За процессами кормления и доения круглосуточно следят видеокамеры. Два сарая

и доильный блок – вся жизнь молочно-товарного комплекса, как на ладони.

Кроме дисциплины, видеонаблюдение помогает выбрать оптимальный режим кормления и уборки. Все в совокупности – увеличивает надои. Светлана Филатова доярка в третьем поколении. Уже с 5 лет помогала матери на ферме.

Сейчас оператор машинного доения с закрытыми глазами может установить и снять доильный аппарат. И, когда к своему делу подходил ответственно и в пору ручного доения, говорит, на камеры не обращаешь внимания, просто работаешь.

Светлана Филатова, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Бель»:

Я не боюсь никаких камер. Я свою работу выполняю. Мы можем что-то не доглядим. Руководство придет, нам расскажет:

это так, это не так.





Сергей Петров, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Кричевского райисполкома:

В Кричевском районе 5 сельхозпредприятий. В «Бели» – это новшество. Если эксперимент удастся, мы будем его внедрять

и в других хозяйствах.