Наблюдать за бурёнками онлайн. Новшество внедрили на одной из ферм Кричевского района

Новости Беларуси. Система видеонаблюдения появилась на молочно-товарном комплексе в деревне Бель Кричевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Система видеонаблюдения появилась на молочно-товарном комплексе в деревне Бель Кричевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас установлено и работает уже 4 камеры. В планах – 12. Видеонаблюдение на ферме – пилотный проект для района. Но насколько эффективны такие методы работы, и приведёт ли это к увеличению надоев молока?
За буренками онлайн наблюдала Ирина Недобоева.
Александр Тараймович, начальник кричевского узла связи:
На данный момент мы установили 4 камеры, видим на экране сараи с коровами, доильный блок, выгон скота.
Такая видеопомощь на ферме в Кричевском районе появилось совсем недавно. Смелый эксперимент для деревни
себя оправдывает.
Борис Шадрин, заместитель управляющего сельхозпредприятия «Бель»:
Люди наблюдают по видеонаблюдению за машинами, колясками, велосипедами. А тут скопление поголовья 1500 коров,
830 из которых фуражные. От которых мы имеем деньги. Потому и ввели наблюдение, чтобы следить за этим процессом.
Ирина Недобоева, корреспондент:
На ферме почти 1,5 тысячи буренок. За процессами кормления и доения круглосуточно следят видеокамеры. Два сарая
и доильный блок – вся жизнь молочно-товарного комплекса, как на ладони.
Кроме дисциплины, видеонаблюдение помогает выбрать оптимальный режим кормления и уборки. Все в совокупности – увеличивает надои. Светлана Филатова доярка в третьем поколении. Уже с 5 лет помогала матери на ферме.
Сейчас оператор машинного доения с закрытыми глазами может установить и снять доильный аппарат. И, когда к своему делу подходил ответственно и в пору ручного доения, говорит, на камеры не обращаешь внимания, просто работаешь.
Светлана Филатова, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Бель»:
Я не боюсь никаких камер. Я свою работу выполняю. Мы можем что-то не доглядим. Руководство придет, нам расскажет:
это так, это не так.
Сергей Петров, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Кричевского райисполкома:
В Кричевском районе 5 сельхозпредприятий. В «Бели» – это новшество. Если эксперимент удастся, мы будем его внедрять
и в других хозяйствах.
Что касается финансовой стороны, расходы за камеры и наладку системы видеонаблюдения взяла на себя обслуживающая организация. Сельхозпредприятие гасит абонентскую плату за интернет. Всего же на комплексе установят 12 камер. Уже в ближайшее время за порядком на всем комплексе можно будет наблюдать круглосуточно из любой точки Беларуси.