Перспективные направления сотрудничества обсуждали 27 апреля на встрече А. Лукашенко и губернатора Челябинской области России

Новости Беларуси. Беларусь и Челябинская область России заинтересованы в создании совместных предприятии и выпуске высокотехнологичного продукта. Перспективные направления сотрудничества обсуждали 27 апреля на встрече Главы белорусского государства и губернатора этого российского региона. В основе белорусского экспорта шины и грузовые автомобили. Сегодня в Челябинской области работают более 6 тысяч белорусских грузовиков и карьерных самосвалов.

Официальная часть визита в Беларусь делегации Челябинской области началась в Минске у монумента на площади Победы.

Венок в память павших — традиционная часть официального протокола.

Однако за день до этого губернатор Борис Дубровский не в составе официальной делегации был в Чашникском районе Витебской области. Зачем — станет ясно чуть позже на встрече с Президентом.

Челябинская область очень часто попадает в новости. Сюда любят ездить уфологи. А после 2013 года она называется еще метеоритной столицей России. Однако на деле — это крупнейший промышленный центр и один из самых благоприятных регионов Российской Федерации. С Беларусью экономические связи давние и прочные.

На сегодняшний день в Челябинской области ездит 700 «БелАЗов». Эта цифра лучше всего характеризуют качество экономических связей.

Но только ей сотрудничество, естественно, не исчерпывается. Есть совместные предприятия по сборке сельхозтехники и тракторов, обслуживание карьерных самосвалов. Но переговоры по торгово-экономическому сотрудничеству начались с более высоких и объединяющих наши народы тем.

Александр Лукашенко:

Мне приятно видеть вас в Беларуси, приветствовать Вас в эти предпраздничные дни. Я абсолютно убежден, что белорусская земля вам нечужая, особенно Вам, Борис Александрович. Вы, я знаю, посещали Чашникский район Витебской области, где родился ваш отец, поэтому корни Ваши глубоко зарыты в Беларуси, и Вам никуда не деться от этого клочка земли. Это символично, что один из ведущих регионов в России, мощный регион, с мощной металлургической промышленностью возглавляет человек, имеющий отношение к Беларуси. Мы к этому очень эмоционально и хорошо относимся.

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области Российской Федерации:

Большое спасибо, Александр Григорьевич, за теплые слова, за теплый прием, за организованную работу. Мы очень признательны Вам за все это. Я лично признателен за то, что произошло вчера в моей жизни. Я действительно посмотрел те места, откуда корни мои по отцовской линии. Был на могиле своего прапрапрадеда. Это для меня очень символично, трогательно. Большое Вам спасибо за то, что сохраняете эту историю. Когда есть корни, дерево будет жить всегда.

Александр Лукашенко:

Наша встреча с Вами проходит в знаменательные дни, в канун нашей общей Победы в Великой Отечественной войне. Я хотел бы поздравить Вас с этими наступающими праздниками. Очень просил бы Вас передать всем челябинцам, а также белорусской диаспоре белорусов, которые живут у вас, самые добрые пожелания, здравия и успехов. Наверное, самое главное — уверенности в будущем. Эта уверенность очень нужна не только белорусам, но и россиянам в той ситуации, в которой Российская Федерация оказалась в связи с определенными внешними проблемами и давлениями. Мы выдерживали и не такое в своей истории. Думаю, мы преодолеем и последствия этих негативных явлений. С праздником вас, челябинцев, добрых, хороших, смелых и решительных людей, очень близких нашему белорусскому народу.

У Президента стороны обозначили несколько направлений для развития экономического сотрудничества.

Это промышленная кооперация, сельское хозяйство, строительство, поставки городского транспорта. Конкретика проявилась уже на площадях станкостроительного завода в Минске буквально через час.

Мечта губернатора Дубровского — создать станкостроительный кластер.

Руслан Гаттаров, заместитель губернатора Челябинской области Российской Федерации:

Мы видим, что Беларусь эти компетенции сохранила и преумножила. И мы бы хотели создать совместно с белорусской стороной там непосредственно, где потребитель, а это наши промышленные предприятия Урала. Они связаны с ОПК, металлургией, с тяжелым машиностроением. Я думаю, что здесь мы сможем найти точки соприкосновения.

Виктор Бутко, генеральный директор ОАО «МЗОР» – управляющая компания холдинга «Белстанкоинструмент»:

Когда губернатор Челябинской области предлагает сотрудничество и поддержку — это дорогого стоит. Поэтому мы давно прорабатываем создание совместного предприятия в Челябинске. Мы подготовили уже основные документы. Приезд и переговоры сегодняшние — толчок, чтобы перейти в активную фазу работы.

АПК — еще одно направление для взаимовыгодного сотрудничества. Половина сельхозтехники на челябинских полях — белорусского производства.

Работает долго. Часть уже требует замены. Длительный срок эксплуатации — лучшая рекомендация для новых закупок. Возможные новые направления сотрудничества — строительство ферм, переработка и хранение продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области Российской Федерации:

Изучив ситуацию по сельскому хозяйству Беларуси, понял, что у вас сделано как раз то, пройдена та дорога, которую мы должны сейчас проходить у себя. То есть научный подход к обработке земли, к организации этой работы. Это очевидно, что мы могли бы здесь очень серьезно сотрудничать. Здесь мы просто интересны для белорусских машиностроителей как возможный покупатель, рынок для сельхозтехники.

На текущий момент товарооборот у нас, если я не ошибаюсь, $360 млн. Некий паритет, что свидетельствует о хорошем балансе. То, что может быть поднят до 500 млн. — однозначно.

Руслан Гаттаров, заместитель губернатора Челябинской области Российской Федерации:

Нам точно интересны сельхозтехника, предприятие «МАЗ», автомобили, автобусы, которые там есть на компримированном газе, нам точно интересно МТЗ.

Губернатор не только человек слова, но и дела. В 2013 году журнал «Форбс» поставил Бориса Дубровского на 17 место в рейтинге 25 самых дорогих топ-менеджеров России. Год спустя экс-директор «Магнитогорского металлургического комбината» возглавил область. Кстати, на нем он проработал на самых разных должностях практически всю жизнь — с 1976 года. И не только на руководящих должностях в директорском кресле. Даже сейчас физическая форма позволяет сдавать нормы ГТО. Когда-то было поднять гирю за определенное время на бронзовый значок — 20 раз. На золотой — 40. А Борис Александрович может все 67!