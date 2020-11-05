Перспектива импорта на китайский рынок. Беларусь показала более 100 инновационных разработок

Новости Беларуси. На китайский рынок поступает всё больше товаров белорусского производства. Создаются новые формы экономической интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальная экспозиция Беларуси в рамках третьей Китайской международной выставки импорта в онлайн-формате представила бизнесу широкий спектр продукции и услуг, перспективных для продвижения на китайский рынок. В том числе более 100 научно-технических и инновационных разработок в сфере здравоохранения, биотехнологий, сельского хозяйства.

Сейчас Китай вышел на новый этап развития растущего потребления: в ближайшие 5 лет он готов импортировать товаров и услуг более чем на 10 триллионов долларов. Это дополнительные возможности для наших предприятий выйти на огромный китайский рынок. В 2019 году товарооборот между двумя странами составил более 5 миллиардов долларов.