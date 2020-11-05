Новости экономики за 05.11.2020

Новости Беларуси. Что представили отечественные производители на международной выставке импорта в Шанхае? Сколько денег белорусы внесли в страховые организации? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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БЕЛОРУСЫ ВНЕСЛИ В СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Белорусы внесли в страховые организации более 1 миллиарда рублей за 9 месяцев 2020 года. Из них почти 700 миллионов – добровольные взносы. В то же время на страховые выплаты было выделено 577 миллионов рублей, фактически половина от общей суммы страховых взносов.