Прямой эфир

Новости экономики за 05.11.2020

05 ноября 2020 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что представили отечественные производители на международной выставке импорта в Шанхае? Сколько денег белорусы внесли в страховые организации? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности в видеоматериале.

БЕЛОРУСЫ ВНЕСЛИ В СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Белорусы внесли в страховые организации более 1 миллиарда рублей за 9 месяцев 2020 года. Из них почти 700 миллионов – добровольные взносы. В то же время на страховые выплаты было выделено 577 миллионов рублей, фактически половина от общей суммы страховых взносов.

Новости экономики за 05.11.2020-1

В государственную казну и внебюджетные фонды за полгода перечислено 90 миллионов рублей. За счет этих средств будут профинансированы системы образования и здравоохранения, проекты по улучшению инфраструктуры.

Перспектива импорта на китайский рынок. Беларусь показала более 100 инновационных разработок

В БРАЗИЛИИ ОФОРМЛЯЮТ ЛАЙНЕР ДЛЯ BELAVIA

В Бразилии оформляют лайнер для Belavia. Контракт на поставку трех самолетов нового поколения Embraer был подписан в феврале. А сегодня можно наблюдать, как преображается лайнер, который уже в конце декабря прилетит в Беларусь.

Новости экономики за 05.11.2020-4

В Европе только две компании получили такие машины. Самолет национального авиаперевозчика будет иметь серийный номер 42. Еще два таких же лайнера прибудут в Беларусь в марте и апреле 2021 года.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 04.11.2020
04 ноября 2020 14:48

Новости экономики за 04.11.2020

В октябре вдвое увеличился экспорт щепы и древесных отходов через БУТБ
04 ноября 2020 14:44

В октябре вдвое увеличился экспорт щепы и древесных отходов через БУТБ

Нацбанк расширяет возможности использования электронных денег
04 ноября 2020 14:42

Нацбанк расширяет возможности использования электронных денег