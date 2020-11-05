Новости экономики за 05.11.2020
Новости Беларуси. Что представили отечественные производители на международной выставке импорта в Шанхае? Сколько денег белорусы внесли в страховые организации? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в видеоматериале.
БЕЛОРУСЫ ВНЕСЛИ В СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
Белорусы внесли в страховые организации более 1 миллиарда рублей за 9 месяцев 2020 года. Из них почти 700 миллионов – добровольные взносы. В то же время на страховые выплаты было выделено 577 миллионов рублей, фактически половина от общей суммы страховых взносов.
В государственную казну и внебюджетные фонды за полгода перечислено 90 миллионов рублей. За счет этих средств будут профинансированы системы образования и здравоохранения, проекты по улучшению инфраструктуры.
Перспектива импорта на китайский рынок. Беларусь показала более 100 инновационных разработок
В БРАЗИЛИИ ОФОРМЛЯЮТ ЛАЙНЕР ДЛЯ BELAVIA
В Бразилии оформляют лайнер для Belavia. Контракт на поставку трех самолетов нового поколения Embraer был подписан в феврале. А сегодня можно наблюдать, как преображается лайнер, который уже в конце декабря прилетит в Беларусь.
В Европе только две компании получили такие машины. Самолет национального авиаперевозчика будет иметь серийный номер 42. Еще два таких же лайнера прибудут в Беларусь в марте и апреле 2021 года.