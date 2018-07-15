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«Надо видеть перед собой людей». Председатель колхоза «Родина» раскрывает секреты успеха предприятия

15 июля 2018 16:55
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Новости Беларуси. На вопросы ведущей программы «Неделя» отвечает Александр Лапотентов, председатель СПК «Колхоз «Родина».

«Надо видеть перед собой людей». Председатель колхоза «Родина» раскрывает секреты успеха предприятия-1

Александр Лапотентов, председатель СПК «Колхоз «Родина»:
Когда-то, 30 лет назад, появилась необходимость построить Дом культуры. Построили. Потом появилась необходимость церковь построить. В этом году, кстати, праздник. 12 июля – праздник Петра и Павла. В честь этих святых построена наша церковь. Потом появилась возможность и необходимость музей сделать. Следующей появилась наша аллея.

«Надо видеть перед собой людей». Председатель колхоза «Родина» раскрывает секреты успеха предприятия-4

«Надо видеть перед собой людей». Председатель колхоза «Родина» раскрывает секреты успеха предприятия-6

Юлия Огнева, СТВ:
Президент сказал, что на ваше хозяйство нужно равняться. Может быть, назовете топ-3 того, чем вы больше всего гордитесь? На что можно равняться?

Александр Лапотентов:
Я скажу очень коротко. Я скажу, что со своими людьми я могу идти в любую драку, разведку. Знаю, что мы друг друга поймем.

Юлия Огнева:
Очень здорово, что у вас прибыльное хозяйство, вы можете много чего позволить. Но в стране хозяйства не все такие. Есть, например, убыточные предприятия. Как по-вашему, какой рецепт: закрывать ли, передавать частнику или восстанавливать?

Александр Лапотентов:
Надо видеть перед собой людей. И люди со временем поймут, что надо браться за работу.

Юлия Огнева:
Если вам сейчас дать убыточный колхоз, сможете его поднять?

«Надо видеть перед собой людей». Председатель колхоза «Родина» раскрывает секреты успеха предприятия-9

Александр Лапотентов:
Возраст не позволяет. А видеть, каким путем идти – наверное, я повторил бы путь колхоза «Родина».

Юлия Огнева:
И какой это путь по-вашему?

Александр Лапотентов:
А вот такой: быть с людьми, не отходя никуда никак. Сапоги одевать – значит, сапоги одевать вместе, борону брать в руки – значит, борону. Быть вместе с людьми, чтобы люди поверили, что пришел человек, который хочет сделать их лучше.

«Надо видеть перед собой людей». Председатель колхоза «Родина» раскрывает секреты успеха предприятия-12

«Надо видеть перед собой людей». Председатель колхоза «Родина» раскрывает секреты успеха предприятия-14

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лапотентов # Фотофакт

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