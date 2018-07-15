«Надо видеть перед собой людей». Председатель колхоза «Родина» раскрывает секреты успеха предприятия

Новости Беларуси. На вопросы ведущей программы «Неделя» отвечает Александр Лапотентов, председатель СПК «Колхоз «Родина».
Новости Беларуси. На вопросы ведущей программы «Неделя» отвечает Александр Лапотентов, председатель СПК «Колхоз «Родина».
Александр Лапотентов, председатель СПК «Колхоз «Родина»:
Когда-то, 30 лет назад, появилась необходимость построить Дом культуры. Построили. Потом появилась необходимость церковь построить. В этом году, кстати, праздник. 12 июля – праздник Петра и Павла. В честь этих святых построена наша церковь. Потом появилась возможность и необходимость музей сделать. Следующей появилась наша аллея.
Юлия Огнева, СТВ:
Президент сказал, что на ваше хозяйство нужно равняться. Может быть, назовете топ-3 того, чем вы больше всего гордитесь? На что можно равняться?
Александр Лапотентов:
Я скажу очень коротко. Я скажу, что со своими людьми я могу идти в любую драку, разведку. Знаю, что мы друг друга поймем.
Юлия Огнева:
Очень здорово, что у вас прибыльное хозяйство, вы можете много чего позволить. Но в стране хозяйства не все такие. Есть, например, убыточные предприятия. Как по-вашему, какой рецепт: закрывать ли, передавать частнику или восстанавливать?
Александр Лапотентов:
Надо видеть перед собой людей. И люди со временем поймут, что надо браться за работу.
Юлия Огнева:
Если вам сейчас дать убыточный колхоз, сможете его поднять?
Александр Лапотентов:
Возраст не позволяет. А видеть, каким путем идти – наверное, я повторил бы путь колхоза «Родина».
Юлия Огнева:
И какой это путь по-вашему?
Александр Лапотентов:
А вот такой: быть с людьми, не отходя никуда никак. Сапоги одевать – значит, сапоги одевать вместе, борону брать в руки – значит, борону. Быть вместе с людьми, чтобы люди поверили, что пришел человек, который хочет сделать их лучше.