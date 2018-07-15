«Надо видеть перед собой людей». Председатель колхоза «Родина» раскрывает секреты успеха предприятия

Александр Лапотентов, председатель СПК «Колхоз «Родина»: Когда-то, 30 лет назад, появилась необходимость построить Дом культуры. Построили. Потом появилась необходимость церковь построить. В этом году, кстати, праздник. 12 июля – праздник Петра и Павла. В честь этих святых построена наша церковь. Потом появилась возможность и необходимость музей сделать. Следующей появилась наша аллея.

Юлия Огнева, СТВ:

Президент сказал, что на ваше хозяйство нужно равняться. Может быть, назовете топ-3 того, чем вы больше всего гордитесь? На что можно равняться?

Александр Лапотентов:

Я скажу очень коротко. Я скажу, что со своими людьми я могу идти в любую драку, разведку. Знаю, что мы друг друга поймем.

Юлия Огнева:

Очень здорово, что у вас прибыльное хозяйство, вы можете много чего позволить. Но в стране хозяйства не все такие. Есть, например, убыточные предприятия. Как по-вашему, какой рецепт: закрывать ли, передавать частнику или восстанавливать?

Александр Лапотентов:

Надо видеть перед собой людей. И люди со временем поймут, что надо браться за работу.

Юлия Огнева:

Если вам сейчас дать убыточный колхоз, сможете его поднять?