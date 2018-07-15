Почему колхозу «Родина» удаётся быть образцовым сельхозпредприятием? Интервью с председателем Александром Лапотентовым

Новости Беларуси. Хорошо, когда есть предприятия, на которые можно равняться. Колхоз «Родина» в Белыничском районе. Когда-то убыточный, теперь это успешно работающее хозяйство. Его на неделе посетил Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Только несколько цифр: средняя зарплата – почти 1000 рублей, количество работающих – около 300 человек, из них почти треть – молодые люди, рентабельность продаж – почти 13 %.

Но если говорить в целом о регионе, то это скорее исключение, чем правило. Поэтому Александр Лукашенко требует немедленно заняться развитием Белыничского района. Укор за бездействие – в сторону местных органов власти и членов правительства, ответственных за область. Слова благодарности и просьба оказать содействие в улучшении ситуации в районе в целом – председателю колхоза «Родина» Александру Лапотентову. Мы отправились лично поговорить с Александром Михайловичем, который руководит хозяйством более 35 лет. И убедиться: для него, как ни для кого другого, судьба и «Родина» едины! Юлия Огнева, СТВ:

Александр Михайлович, в последнее время о вашем колхозе говорят очень много. Но что по-вашему есть колхоз «Родина» на сегодняшний день?

Александр Лапотентов, председатель СПК «Колхоз «Родина»:

Потихоньку топтались, топтались, совершенствовали то, что можем. Как было сказано Президентом, по-крестьянски рачительно использовали свои средства и возможности. И примером тому является та ферма, где мы сейчас находимся. Это самое экономически выгодное предприятие у нас сегодня из 8 ферм, где рентабельность говядины превзошла 78 %.

Это говорит о том, что уже всё, хватит производить в бетоне, монолите, металле в такой дороговизне. Это, наверное, особенность нашего хозяйства. Хотя эти помещения могут стоять под мою гарантию 20 лет, как минимум, а окупаемость – буквально максимум 1,5 года каждое помещение по привесу. Юлия Огнева:

А в целом экономика вашего колхоза какова? Александр Лапотентов:

В 2018 году мы получили 3 млн 600 тысяч прибыли при 30 %-ной рентабельности хозяйства. Это очень немалые показатели при 17,2 % рентабельности продаж.

Юлия Огнева:

Куда поставляете продукцию? Александр Лапотентов:

Работаем мы пока с госпредприятиями. В принципе, к переработчикам сегодня у нас никаких вопросов не возникает. Юлия Огнева:

А это Могилевская область? Александр Лапотентов:

Это только Могилевская область.

Юлия Огнева:

А есть ли, например, какое-то предприятие перерабатывающее из другой области, которое предложит вам цену выше? Александр Лапотентов:

Мы сегодня боремся за денежные средства, доходы и прибыльность в хозяйстве. Точно так понимая ситуацию, областной исполком и комитет «Облагропром» могилевский, конечно, борются за свою продукцию, помогая тем самым и нам всем. Поэтому, конечно, мы согласовываем реализацию. Очень редко бывает, что мы своих детелей (они у нас высококлассные, очень востребованные по всей Беларуси) иногда с их ведома можем реализовывать в других областях.

Юлия Огнева:

Александр Михайлович, рассказывайте, что за поле?

Александр Лапотентов:

В данном случае это тритикале на площади 240 гектаров. Тут урожайность очень даже должна нас устраивать. Очень своевременно пошли дожди. Получена на этом поле абсолютно полная заправка, поэтому мы ждем от него довольно серьезного урожая. Юлия Огнева:

То есть погода не сильно повлияла?