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Есть ли в белорусском молоке и мясе антибиотики? Рассказывает председатель успешного сельхозпредприятия

15 июля 2018 16:55
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Новости Беларуси. На вопросы ведущей программы «Неделя» отвечает Александр Лапотентов, председатель СПК «Колхоз «Родина».

Есть ли в белорусском молоке и мясе антибиотики? Рассказывает председатель успешного сельхозпредприятия -1

Юлия Огнева, СТВ:
Такой обывательский вопрос, но, как мне кажется, волнует абсолютно всех: есть ли в белорусском молоке и мясе антибиотики?

Есть ли в белорусском молоке и мясе антибиотики? Рассказывает председатель успешного сельхозпредприятия -4

Александр Лапотентов, председатель СПК «Колхоз «Родина»:
На сегодняшний день мы прекрасно знаем обстановку, Россия ведь рядом совершенно. За нашим белорусским молоком становятся в очередь с самого утра в России.

Как я думаю, это в частном порядке раз проходит. И всё на этом. Молоко наше в абсолютном большинстве качественное.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лапотентов # Фотофакт

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