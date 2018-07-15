Есть ли в белорусском молоке и мясе антибиотики? Рассказывает председатель успешного сельхозпредприятия

Юлия Огнева, СТВ: Такой обывательский вопрос, но, как мне кажется, волнует абсолютно всех: есть ли в белорусском молоке и мясе антибиотики?

Александр Лапотентов, председатель СПК «Колхоз «Родина»:

На сегодняшний день мы прекрасно знаем обстановку, Россия ведь рядом совершенно. За нашим белорусским молоком становятся в очередь с самого утра в России.

Как я думаю, это в частном порядке раз проходит. И всё на этом. Молоко наше в абсолютном большинстве качественное.