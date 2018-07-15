Есть ли в белорусском молоке и мясе антибиотики? Рассказывает председатель успешного сельхозпредприятия

Новости Беларуси. На вопросы ведущей программы «Неделя» отвечает Александр Лапотентов, председатель СПК «Колхоз «Родина».
Новости Беларуси. На вопросы ведущей программы «Неделя» отвечает Александр Лапотентов, председатель СПК «Колхоз «Родина».
Юлия Огнева, СТВ:
Такой обывательский вопрос, но, как мне кажется, волнует абсолютно всех: есть ли в белорусском молоке и мясе антибиотики?
Александр Лапотентов, председатель СПК «Колхоз «Родина»:
На сегодняшний день мы прекрасно знаем обстановку, Россия ведь рядом совершенно. За нашим белорусским молоком становятся в очередь с самого утра в России.
Как я думаю, это в частном порядке раз проходит. И всё на этом. Молоко наше в абсолютном большинстве качественное.