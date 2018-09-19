В Могилёвской области появится завод по производству мяса индейки

Новости Беларуси. В Могилевской области начато строительство нового завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инвестором проекта стала литовская компания, которая вложит в него порядка 50 миллионов евро.

Уже через два года здесь планируют выращивать и перерабатывать востребованное сегодня мясо индейки. На комплексе – а это три десятка ферм – будет организовано около 200 новых рабочих мест. Продукцию планируется отгружать в Россию, страны Евросоюза, но основным рынком сбыта станет Беларусь.

Видас Гедвилас, вице-президент группы компаний по производству мяса птицы (Литва):

Где-то 120 граммов на каждого жителя индюшатины. Развиваться есть возможности. У вас 10 миллионов население. Это здоровая пища.

Виктор Некрашевич, заместитель председателя Могилёвского облисполкома:

Нужно уже сейчас думать, как мы говорили с инвесторами, о каких-то мероприятиях, которые позволили бы развивать племенное направление по всей Беларуси. Это от полутора миллиона голов – уже стоит об этом говорить. В племенном хозяйстве большая добавленная стоимость и постоянная востребованность.