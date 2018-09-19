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В Могилёвской области появится завод по производству мяса индейки

19 сентября 2018 06:52
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Новости Беларуси. В Могилевской области начато строительство нового завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инвестором проекта стала литовская компания, которая вложит в него порядка 50 миллионов евро.

В Могилёвской области появится завод по производству мяса индейки-1

Уже через два года здесь планируют выращивать и перерабатывать востребованное сегодня мясо индейки. На комплексе – а это три десятка ферм – будет организовано около 200 новых рабочих мест. Продукцию планируется отгружать в Россию, страны Евросоюза, но основным рынком сбыта станет Беларусь.

В Могилёвской области появится завод по производству мяса индейки-4

Видас Гедвилас, вице-президент группы компаний по производству мяса птицы (Литва):
Где-то 120 граммов на каждого жителя индюшатины. Развиваться есть возможности. У вас 10 миллионов население. Это здоровая пища.

В Могилёвской области появится завод по производству мяса индейки-7

Виктор Некрашевич, заместитель председателя Могилёвского облисполкома:
Нужно уже сейчас думать, как мы говорили с инвесторами, о каких-то мероприятиях, которые позволили бы развивать племенное направление по всей Беларуси. Это от полутора миллиона голов – уже стоит об этом говорить. В племенном хозяйстве большая добавленная стоимость и постоянная востребованность.

В Могилёвской области появится завод по производству мяса индейки-10

Отправной точкой в реализации этого инвестпроекта стало поручение Президента. При посещении в 2017 году аналогичного комплекса в Лидском районе, Александр Лукашенко поставил задачу проработать вопрос организации производства мяса индейки в Могилевской области.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Виктор Некрашевич # Видас Гедвилас # Фотофакт

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