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В Минской области объявлен конкурс на лучший инвестпроект малого бизнеса

18 сентября 2018 19:03
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Новости Беларуси. Помочь инициативным предпринимателям. В Минской области объявлен конкурс инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области объявлен конкурс на лучший инвестпроект малого бизнеса-1

В комитете экономики ожидают индивидуальных предпринимателей, компании со штатом не более 100 человек и даже микроорганизации всего с 15 сотрудниками. Главные критерии отбора – использование новых технологий и способность конкурировать с продукцией зарубежных предприятий. На эти цели планируют потратить миллион рублей.

В Минской области объявлен конкурс на лучший инвестпроект малого бизнеса-4

Александр Рулькевич, заместитель председателя Комитета экономики Миноблисполкома:
Крестьянско-фермерское хозяйство из Крупского района приобрело установку для полива голубики. Ряд предприятий приобретали технику для увеличения своих экспортных услуг. Мы возмещаем половину ставки рефинансирования по данным кредитам.

Благодаря новым проектам небольшие компании могут выйти на следующий уровень, а область при этом получает новые рабочие места. Прием заявок на участие в конкурсе: с 20 по 22 сентября.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # Экономика # Фотофакт

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