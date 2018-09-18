В Минской области объявлен конкурс на лучший инвестпроект малого бизнеса

Новости Беларуси. Помочь инициативным предпринимателям. В Минской области объявлен конкурс инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В комитете экономики ожидают индивидуальных предпринимателей, компании со штатом не более 100 человек и даже микроорганизации всего с 15 сотрудниками. Главные критерии отбора – использование новых технологий и способность конкурировать с продукцией зарубежных предприятий. На эти цели планируют потратить миллион рублей.

Александр Рулькевич, заместитель председателя Комитета экономики Миноблисполкома:

Крестьянско-фермерское хозяйство из Крупского района приобрело установку для полива голубики. Ряд предприятий приобретали технику для увеличения своих экспортных услуг. Мы возмещаем половину ставки рефинансирования по данным кредитам.

Благодаря новым проектам небольшие компании могут выйти на следующий уровень, а область при этом получает новые рабочие места. Прием заявок на участие в конкурсе: с 20 по 22 сентября.