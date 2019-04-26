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Переговоры по урегулированию ситуации с некачественной нефтью начались в Минске

26 апреля 2019 10:43
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Новости Беларуси. В Минске начались переговоры по урегулированию ситуации с некачественной нефтью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них участвуют представители белорусской, российской, украинской и польской сторон. Встречу организовали по инициативе «Белнефтехима».

Переговоры по урегулированию ситуации с некачественной нефтью начались в Минске-1

Уже более недели концерн добивается скорейшего разрешения ситуации. Напомним, накануне Украина отказалась от некачественной российской нефти и остановила транзит по магистральному нефтепроводу «Дружба» на участке «Мозырь – Броды». Причина – некачественное сырье.

Отметим, «Белнефтехим» уже оценил недополученную выручку в 100 миллионов долларов. Однако убытки этим не ограничатся. На мозырском НПЗ от некачественного сырья пострадало дорогостоящее оборудование.

Стала известна позиция «Транснефти» по вопросу поставки в Беларусь некачественной нефти

Переговоры по урегулированию ситуации с некачественной нефтью начались в Минске-4

# Нефть в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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