Павел Латушко отмечает взаимный интерес Беларуси и Франции к региональному сотрудничеству

Новости Беларуси. Товарооборот с Францией необходимо увеличить. Такое мнение высказал спикер верхней палаты парламента на встрече с коллегами из Франции. В эти дни в Минске находится ряд компаний из этой страны, запланирован ряд переговоров по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Группу дружбы «Франция-Беларусь» Национального собрания страны триколора возглавляет Жеральд Дарманен. Кстати, в Минске только за 2015 год гость во второй раз. И это тоже говорит о тесном сотрудничестве между нашими странами на уровне парламентариев.

Отметим, в верхней палате парламента несколько лет назад была сформирована рабочая группа по сотрудничеству с коллегами из Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Мы стварылі міжурадавую камісію па эканамічных пытаннях, і яна даволі рэзультатыўна правяла першае пасяджэнне. Адбыўся першы Беларуска-французскі бізнес-форум, 58 французскіх кампаній наведалі Беларусь.

Менавіта ў гэтыя дні пяць самых буйных французскіх кампаній праводзяць перамовы ў Савеце Міністраў, Мінгарвыканкаме, розных міністэрствах, з патэнцыяльнымі партнёрамі Беларусі. Усё гэта прагматызуе нашы адносіны, але вельмі важным элементам двухбаковага супрацоўніцтва з’яўляюцца рэгіянальныя кантакты, бо ў рэгіёнах Беларусі і Францыі найбольш разумеюць патрэбу развіцця супрацоўніцтва.