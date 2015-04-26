Александр Лукашенко: Сельское хозяйство и лесные угодья – наш огромный ресурс, который мы должны использовать

Наталья Бреус, СТВ:

В итоге чернобыльской катастрофы «легкие страны» – белорусские леса – значительно пострадали. Прошло 29 лет. Постепенно площади загрязненного лесного фонда сокращаются, но, конечно, не совсем. 18 процентов лесных территорий остаются загрязненными.

Планируют, что к 2020 году такой земли станет еще меньше. Лес называют национальным богатством. Им покрыто больше трети территории Беларуси. Регулярно там проводят мониторинг радиационной обстановки – берут пробы почв, грибов и ягод. Чтобы свести к минимуму вред при лесозаготовке на загрязненных территориях, используют специальную технику и технологии.

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства республики Беларусь:

Применяем все передовые технологии. Посадка производится только закрыто-корневой системой. Работает на рубках леса манипуляционные машины для того, чтобы минимизировать облучение наших работников. Там герметичные кабины.

Современные машины пришлись ко двору не только в Могилевской и Гомельской областях. Сегодня они есть во всех лесхозах Беларуси. Ведь один такой харвестер – «трактор с механической рукой» – заменяет 20 вальщиков с пилой. Машина может работать круглосуточно и заготовит до 400 кубометров леса. Если бы работали бензопилой, понадобился бы почти месяц. А вот еще образец лесной техники – форвардер – это сам себе погрузчик.

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства республики Беларусь:

С 2010 по 2014 год мы увеличили объем заготовок почти ан 4 миллиона кубометров. В этом году мы планируем заготовить 12,7 миллионов кубометров, из них 9 миллионов – затока механизированная.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Выгоднее пилить «Дружбой-2» или этими?

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства республики Беларусь:

Нам выгоднее пилить, конечно, машиной. Рентабельность выше и выручка. В 1,4 выручка увеличилась по сравнению с тем, когда мы работали бензопилой.

В 2006 году на высшем уровне было принято принципиальное решение – максимально механизировать лесозаготовку. По этому пути пошли во всех лесхозах Беларуси, а их по стране почти сотня. Активная модернизация длилась последние лет пять. Сначала технику закупали за рубежом, а потом стали у белорусского производителя. Такую сегодня выпускает «Амкадор». И 40 процентов машин идет на экспорт.

В итоге, в 2014 лесное хозяйство вышло на рекордные цифры по заготовке древесины. Как минимум такой результат планируют получить и в этом году.

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства республики Беларусь:

В прошлом году заготовили по стране 19 миллионов кубометров древесины. Это рекордный был сбор нашего урожая из леса. В этом году мы планируем такой же объем заготовить.

Разговор от узкой темы в лесном хозяйстве – работах на загрязненных территориях – переходит к глобальным вопросам. Что сегодня происходит в отрасли, какие есть проблемы? Время для лесников непростое – пожароопасное, но все под контролем. Чтобы постоянно мониторить ситуацию в лесах, устанавливают видеокамеры, чтобы, чуть что, фиксировать нарушения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Кого поймал, надо сделать так публично, чтобы больше никому не захотелось выбрасывать в лес мусор.

Президент смотрит, как идет плановая рубка в лесничествах Логойского лесхоза. Там, где большая машина не пройдет, валят по привычке – с пилой в руках. Александр Лукашенко интересуется, как справляются лесорубы. Предлагает помощь. Тем, кто в галстуках, шутит президент – лучше отойти.

Лезвие входит в древесину, как нож в масло. Глава государства просит рубщика поделиться опытом. Везде своя техника нужна. Впрочем, держать в руках пилу президенту не привыкать – по ходу признался, что накануне нарезал два кубометра дров.

Золотое правило для лесного хозяйства – «вырубил дерево – посади новое». Этот участок засаживают лиственницами и соснами. Александр Лукашенко говорит о том, что лесополосы нужны и вдоль автодорог. А то многие попали под вырубку, а ведь так можно сэкономить на уходе за этой зоной.

Низкокачественную древесину перерабатывают тут же на щепу. Вовсю трудится рубильная машина. Щепа может быть отличным топливом для котельных агрогородков. Президент поручил до конца года проработать возможные варианты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Говоришь щепу девать некуда? Давайте решим следующим заходом, что будем делать с этой щепой, коль рынок просел за пределами. И это мы должны сделать как можно быстрее. Тогда мы начертим каждому губернатору, сколько он должен построить котлов, где он построит эти котлы, чтобы сжечь полтора миллиона кубов щепы. Вот единственный недостаток, который мы должны решить в лесу. Все остальное у них есть.

Александр Лукашенко осмотрел все образцы техники и напоследок резюмировал, что видит в лесной отрасли большой потенциал. Ведь на ней, например, Финляндия построила всю свою экономику.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я, почему за этот лес держусь? Куда не приезжаю, мне говорят: какое у вас сельское хозяйство, сельхозмашины, строения и прочее. А я вспоминаю, что когда мы свою реструктуризировали экономику, тогда была задача: земля есть – это наш ресурс, лес – наш ресурс, давайте на свои ресурсы опираться и что-то делать. По селу сегодня проблем нет – нет. Посеяли – никто даже не заметил, что посеяли. Точно также и убираем. По лесу, какие сегодня проблемы? Все, что просили по технике, все есть. Люди работают. Но это наш ресурс. Поэтому это второе направление, которое должно в стране развиваться. Сельское хозяйство и лесные угодья – это наш огромный ресурс, который мы должны использовать.

Еще пару месяцев, и в лесу наступит по-настоящему горячий сезон. Пойдут грибы и ягоды. Люди потянутся за дарами леса. Сегодня без подарка не отпустили и президента. На память главе государства вручили сувенир из дерева с литьем ручной работы.