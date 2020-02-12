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«Белнефтехим»: чтобы им дышалось полегче и поинтереснее, предлагали российским компаниям давальческую схему

12 февраля 2020 16:55
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Новости Беларуси. Топлива хватает на всех. «Белнефтехим» опровергает информацию о дефиците нефтепродуктов и ограничении поставок на российские АЗС в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белнефтехим»: чтобы им дышалось полегче и поинтереснее, предлагали российским компаниям давальческую схему-1



Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые российские заправки теперь вынуждены покупать горючее за границей. Однако эти объемы демонстративны и равны буквально суточной потребности АЗС – утверждают в белорусском концерне. А местного топлива достаточно не только для внутреннего рынка, но и для отправки на экспорт.

«Белнефтехим»: чтобы им дышалось полегче и поинтереснее, предлагали российским компаниям давальческую схему-3

Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:
То,что на сегодняшний день кажется нервозным, или есть какие-то опасения со стороны дочерних структур российских компаний, то мы, чтобы им дышалось полегче и поинтереснее, предлагали им давальческую схему. Она заключается в том, что они поставляют нефть на наши заводы и перерабатывают в своих интересах. Пока встречных шагов со стороны российских компаний мы не нашли. 

«Белнефтехим»: чтобы им дышалось полегче и поинтереснее, предлагали российским компаниям давальческую схему-6

Количество российских заправок в Беларуси составляет чуть менее 20 % от общего числа АЗС. При этом закупать родную нефть они не могут из-за запрета, введеного Москвой в 2018 году.   

# Нефть в Беларуси # Экономика # Александр Тищенко # Фотофакт

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