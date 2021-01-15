Павел Каллаур: мы намерены в 2021 году в пределах 2 млрд поддерживать ликвидность банковской системы

Новости Беларуси. Банки должны быть готовы кредитовать реальный сектор экономики, но с разумным балансом и без «воздушных» денег. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и помощника Президента Валерия Бельского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего, глава государства поинтересовался ключевыми моментами, которые обеспечивают финансовую стабильность государства: динамика золотовалютных резервов, кредитование реального сектора, инфляция и готовность банковской системы противостоять внешним вызовам, в том числе и политическому давлению на предприятия. Александр Лукашенко: «Воздушных» денег давно уже нет и не будет» Президент подчеркнул, что несмотря на определенные сложности во взаимоотношениях с Евросоюзом, работать нужно на всех рынках, но присмотреться стоит и к крупным азиатским партнерам. А отечественные производства необходимо поддержать для развития экспорта и внедрения новых технологий.

В 2020 году, в условиях ограниченного спроса банковская система решала сразу две важнейшие проблемы. Необходимо было обеспечить кредитование и экспортные операции отечественных производителей, при этом сохранить устойчивость системы в условиях мирового финансового кризиса и падения валюты основного торгового партнера. Александр Лукашенко: «Мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить»

В целом, с задачей справились. Тяжелый 2020-й прошли без шоков и обвала рубля. Хотя прибыль самих банков снизилась на 13,5 %. При этом рентабельность банковского сектора достаточна, чтобы обеспечить устойчивость всей системы. Кроме того, на прежнем уровне удержали и необслуживаемые активы. Это кредиты, которые заемщики не возвращают по тем или иным причинам. В 2021 году Нацбанк продолжит поддерживать ликвидность и стабильность банковской системы.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

Ключевой промежуточный ориентир – это широкая денежная масса. Мы столкнулись с тем, что несколько был нарушен сберегательный процесс. В прошлом году был отток депозитов и в иностранной валюте, и в национальной валюте. Но те ресурсы, которые ушли из экономики ввиду снижения депозитов в национальной валюте, были замещены деньгами Национального банка. Мы поддерживали ликвидность банковской системы. В итоге эта цифра выросла до 2 миллиардов белорусских рублей. Мы намерены в текущем году в пределах 2 миллиардов поддерживать ликвидность банковской системы со сроками до 6 месяцев. Александр Лукашенко констатировал, что несмотря на все трудности, в целом в стране удалось обеспечить стабильную работу реального сектора экономики и оперативно адаптироваться к новым условиям. Но это лишь предварительный анализ финансовой ситуации за 2020 год.