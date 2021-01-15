Александр Лукашенко: «Воздушных» денег давно уже нет и не будет»

Новости Беларуси. Банки должны быть готовы кредитовать реальный сектор экономики, но с разумным балансом и без «воздушных» денег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего, глава государства поинтересовался ключевыми моментами, которые обеспечивают финансовую стабильность государства: динамика золотовалютных резервов, инфляция и готовность банковской системы противостоять внешним вызовам, в том числе и политическому давлению на предприятия.

Президент подчеркнул, что несмотря на определенные сложности во взаимоотношениях с Евросоюзом, работать нужно на всех рынках. Но присмотреться стоит и к крупным азиатским партнерам. А отечественные производства необходимо поддержать для развития экспорта и внедрения новых технологий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Экономика должна развиваться. Есть экономика – есть банковская система, есть банки, есть вообще сфера эта, и она жива. Если экономики не будет – не будет ни банковской системы, и она никому не нужна. И у людей не будет денег. Поэтому экономика прежде всего.

Понятно, что должен быть разумный баланс. Понятно, что «воздушных» денег давно уже нет и не будет. Все это должны прекрасно понимать. Но тем не менее нужно изыскивать возможность кредитования реального сектора экономики прежде всего. Это фундаментальный вопрос.