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Александр Лукашенко: «Воздушных» денег давно уже нет и не будет»

15 января 2021 10:34
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Новости Беларуси. Банки должны быть готовы кредитовать реальный сектор экономики, но с разумным балансом и без «воздушных» денег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: «Воздушных» денег давно уже нет и не будет»-1

Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и помощника Президента Валерия Бельского.  

Александр Лукашенко: «Мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить»

Александр Лукашенко: «Воздушных» денег давно уже нет и не будет»-4

Прежде всего, глава государства поинтересовался ключевыми моментами, которые обеспечивают финансовую стабильность государства: динамика золотовалютных резервов, инфляция и готовность банковской системы противостоять внешним вызовам, в том числе и политическому давлению на предприятия.  

Александр Лукашенко: «Воздушных» денег давно уже нет и не будет»-7

Президент подчеркнул, что несмотря на определенные сложности во взаимоотношениях с Евросоюзом, работать нужно на всех рынках. Но присмотреться стоит и к крупным азиатским партнерам. А отечественные производства необходимо поддержать для развития экспорта и внедрения новых технологий.  

Александр Лукашенко: «Воздушных» денег давно уже нет и не будет»-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Экономика должна развиваться. Есть экономика – есть банковская система, есть банки, есть вообще сфера эта, и она жива. Если экономики не будет – не будет ни банковской системы, и она никому не нужна. И у людей не будет денег. Поэтому экономика прежде всего.  

Понятно, что должен быть разумный баланс. Понятно, что «воздушных» денег давно уже нет и не будет. Все это должны прекрасно понимать. Но тем не менее нужно изыскивать возможность кредитования реального сектора экономики прежде всего. Это фундаментальный вопрос.  

# Экономика # Экономика # Александр Лукашенко # Валерий Бельский # Фотофакт

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