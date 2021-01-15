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Александр Лукашенко: «Мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить»

15 января 2021 10:37
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Новости Беларуси. Банки должны быть готовы кредитовать реальный сектор экономики, но с разумным балансом и без «воздушных» денег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и помощника Президента Валерия Бельского.

Прежде всего, глава государства поинтересовался ключевыми моментами, которые обеспечивают финансовую стабильность государства: динамика золотовалютных резервов, инфляция и готовность банковской системы противостоять внешним вызовам, в том числе и политическому давлению на предприятия.  

Александр Лукашенко: «Мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всякого рода санкционное давление – вы должны понимать, что это чисто политические вещи. Нет причин, мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Это уже, наверное, третий или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности. Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошелся.  

Александр Лукашенко: «Воздушных» денег давно уже нет и не будет»

Александр Лукашенко: «Мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить»-4

Александр Лукашенко констатировал, что несмотря на все трудности, в целом в стране удалось обеспечить стабильную работу реального сектора экономики и оперативно адаптироваться к новым условиям. Но это лишь предварительный анализ финансовой ситуации за 2020 год.  

Глава государства анонсировал в ближайшее время, до Всебелорусского народного собрания, большое совещание с первыми лицами правительства. В фокусе обсуждения будут вопросы роста цен, годовая инфляция – этот показатель превысил ожидания на 2 % и устойчивость белорусской банковской системы в целом.  

# Экономика # Экономика # Александр Лукашенко # Валерий Бельский # Фотофакт

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