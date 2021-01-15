Александр Лукашенко: «Мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить»

Новости Беларуси. Банки должны быть готовы кредитовать реальный сектор экономики, но с разумным балансом и без «воздушных» денег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и помощника Президента Валерия Бельского. Прежде всего, глава государства поинтересовался ключевыми моментами, которые обеспечивают финансовую стабильность государства: динамика золотовалютных резервов, инфляция и готовность банковской системы противостоять внешним вызовам, в том числе и политическому давлению на предприятия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всякого рода санкционное давление – вы должны понимать, что это чисто политические вещи. Нет причин, мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Это уже, наверное, третий или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности. Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошелся. Александр Лукашенко: «Воздушных» денег давно уже нет и не будет»