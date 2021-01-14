Новости экономики за 14.01.2021

Новости Беларуси. Готов ли национальный оператор связи к практическому внедрению сетей пятого поколения? Как изменится льготная аренда за пользование недвижимым имуществом и какие новые правила проведения акций и распродаж должны соблюдать торговые центры? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЭКСПОРТНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО БЖД В КИТАЙ ВЫРОСЛИ В 1,7 РАЗА ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД
20 тысяч грузовых контейнеров экспортной продукции белорусских предприятий доехали по железной дороге в Китай в 2020 году. Показатель увеличился почти вдвое, в том числе благодаря полному комплексу транспортно-логистических услуг, новым контактам и партнерским отношениям с 15 китайскими провинциями. Это позволяет организовать доставку белорусской продукции как до железнодорожных станций, так и далее автотранспортом в любую точку Китая, включая услугу «последней мили» (например, из распределительного центра до двери дома).
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ШИРОКАЯ ДЕНЕЖНАЯ МАССА ЗА ДЕКАБРЬ ПРИБАВИЛА 3 %
За прошлый месяц в стране подросла широкая денежная масса. Речь идет о таком экономическом показателе, как совокупность всех находящихся в обращении наличных денег, а также банковских счетах. К началу года это более 50 миллиардов рублей. За декабрь в стране стало больше налички в обороте. Подросли и объемы переводных депозитов, рублевая денежная масса, депозиты в иностранной валюте. За прошедший месяц уменьшился, однако, объем ценных бумаг, выпущенных банками в национальной валюте.