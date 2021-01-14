Новости экономики за 14.01.2021

Новости Беларуси. Готов ли национальный оператор связи к практическому внедрению сетей пятого поколения? Как изменится льготная аренда за пользование недвижимым имуществом и какие новые правила проведения акций и распродаж должны соблюдать торговые центры? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ШИРОКАЯ ДЕНЕЖНАЯ МАССА ЗА ДЕКАБРЬ ПРИБАВИЛА 3 % За прошлый месяц в стране подросла широкая денежная масса. Речь идет о таком экономическом показателе, как совокупность всех находящихся в обращении наличных денег, а также банковских счетах. К началу года это более 50 миллиардов рублей. За декабрь в стране стало больше налички в обороте. Подросли и объемы переводных депозитов, рублевая денежная масса, депозиты в иностранной валюте. За прошедший месяц уменьшился, однако, объем ценных бумаг, выпущенных банками в национальной валюте.