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Вклад машиностроения в ВВП Беларуси за первое полугодие 2024-го составил 5,4% – Белстат

11 декабря 2024 18:00
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Наша промышленность даже в условиях внешнеэкономического давления демонстрирует рост. Что в прогнозном анализе ВВП государств Европы подтверждает и Международный валютный фонд. 3,6 % по итогам года – с такой планкой Беларусь завершит 2024-й. И это третье место в рейтинге стран Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грамотный подход к работе предприятий в пандемийный период помог сохранить экономическое здоровье промышленности. Несмотря на сложную ситуацию на основных рынках сбыта и санкционное давление, промпроизводство демонстрирует высокие темпы роста.

Вклад машиностроения в ВВП Беларуси за первое полугодие 2024-го составил 5,4% – Белстат-2

Ирина Сергейченко, начальник главного управления национальных счетов Белстата:
ВВП за январь-октябрь 2024 года составил 204 миллиарда рублей, или 104,2 % к уровню января-октября 2023 года. Вклад машиностроения в ВВП страны за первое полугодие этого года составил 5,4 %. 

Драйвер роста белорусской экономики. Рассказываем о главных проектах отечественной промышленности.

# Экономика # Предприятия Беларуси

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