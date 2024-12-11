Вклад машиностроения в ВВП Беларуси за первое полугодие 2024-го составил 5,4% – Белстат

Наша промышленность даже в условиях внешнеэкономического давления демонстрирует рост. Что в прогнозном анализе ВВП государств Европы подтверждает и Международный валютный фонд. 3,6 % по итогам года – с такой планкой Беларусь завершит 2024-й. И это третье место в рейтинге стран Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грамотный подход к работе предприятий в пандемийный период помог сохранить экономическое здоровье промышленности. Несмотря на сложную ситуацию на основных рынках сбыта и санкционное давление, промпроизводство демонстрирует высокие темпы роста.