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Овощи посадили уже на 70%. Когда в Беларуси закончат посевную?

15 мая 2022 18:46
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается посевная. Овощи посадили уже практически на 70 % площадей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Овощи посадили уже на 70%. Когда в Беларуси закончат посевную?-1

В Брестской области сев ранних яровых зерновых и зернобобовых практически завершен. Совсем немного осталось до финиша и в Гродненском регионе. По темпам посевной дальше идут Минская и Могилевская области. А в Витебской и Гомельской сев уже завершен.  

# Посевная кампания # Экономика # Фотофакт

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