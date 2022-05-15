Овощи посадили уже на 70%. Когда в Беларуси закончат посевную?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается посевная. Овощи посадили уже практически на 70 % площадей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Брестской области сев ранних яровых зерновых и зернобобовых практически завершен. Совсем немного осталось до финиша и в Гродненском регионе. По темпам посевной дальше идут Минская и Могилевская области. А в Витебской и Гомельской сев уже завершен.