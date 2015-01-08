Комиссионный сбор при покупке валюты населением отменяется в Беларуси с 9 января

Новости Беларуси. В Беларуси с 9 января отменяется комиссионный сбор при покупке валюты населением. Соответствующее решение Нацбанка призвано приблизить курсы покупки-продажи валюты в обменных пунктах к официальному курсу белорусского рубля.

Нацбанк возобновляет использование механизма привязки курса рубля к корзине иностранных валют. При этом в структуре корзины доля российского рубля увеличится до 40%, а доли евро и доллара снизятся до 30% каждая.

Уже с 8 января в Беларуси отменен и налог на биржевые операции по покупке валюты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Ковалев, профессор:

Действия нынешних денежных властей очень грамотны. Мера, принятая в канун нового года была вынужденной, но в высшей степени эффективной. Она свое дело сделала, и сейчас ситуация становится нормальной, рыночной.