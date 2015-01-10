Новости Беларуси. Ощутимая прибавка к семейному бюджету. В Беларуси с нового года появилось дополнительное ежемесячное пособие на детей. Рассчитывать на него могут родители, которые воспитывают одновременно ребят в возрасте до 3 лет и от 3 до 18. При этом не имеет значения, родился малыш до или после наступления 2015 года.

Размер пособия – около 50% бюджета прожиточного минимума. На данный момент ежемесячная выплата составит почти 670 тысяч рублей.

Оксана Шушкет, начальник отдела социального страхования Минского городского управления Фонда социальной защиты населения:

Это административная процедура. Так же, как и назначение любого государственного пособия семьям, воспитывающим детей. После того, как заявитель обращается в комиссию, существуют сроки назначения пособия (либо 10 календарных дней, либо 30, если какие-то дополнительные документы требуются). И после назначения пособия в сроки выплаты заработной платы будет выплачиваться.

Это не единственный материальный бонус, который ожидал родителей в 2015 году. Так, за рождение третьего ребенка семьи стали получать материнский капитал – 10 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.