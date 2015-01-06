Министерство торговли Беларуси после жалоб покупателей приостановило работу двух магазинов в Минске и одного – в Гродно

Новости Беларуси. Министерство торговли Беларуси приостановило работу трех магазинов. Два из них в столице и один в Гродно. Основанием послужили многочисленные жалобы покупателей. Их обоснованность подтвердила и проверка.

Выяснилось, что помимо завышения цен не соблюден ассортиментный перечень и отсутствует полная информация о товаре. Кроме того в одном из магазинов продавали стройматериалы с истекшим сроком годности.

Для того, чтобы устранить все нарушения, торговым объектам отведено две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.