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Министерство торговли Беларуси после жалоб покупателей приостановило работу двух магазинов в Минске и одного – в Гродно

06 января 2015 07:37
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Новости Беларуси. Министерство торговли Беларуси приостановило работу трех магазинов. Два из них в столице и один в Гродно. Основанием послужили многочисленные жалобы покупателей. Их обоснованность подтвердила и проверка.

Выяснилось, что помимо завышения цен не соблюден ассортиментный перечень и отсутствует полная информация о товаре. Кроме того в одном из магазинов продавали стройматериалы с истекшим сроком годности.

Для того, чтобы устранить все нарушения, торговым объектам отведено две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в сфере торговли

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