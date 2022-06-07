«Отводится участок». Беларусь участвует в совместном производстве в Приморском крае

Новости Беларуси. Всего в эти дни в Беларуси находится порядка 35 иностранных делегаций, и программа их пребывания в нашей стране не ограничивается только агрофорумом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости уже провели ряд переговоров с белорусской стороной. А это значит, что взаимовыгодный портфель обещает значительно пополниться.

Вот так – с крепких рукопожатий – начинается встреча вице-премьера и гостей из Приморского края. Будто еще раз подчеркивая, что стороны настроены на плодотворное сотрудничество. Геополитическая ситуация подталкивает быть еще ближе. Нивелируя последствия санкционных атак, партнеры успешно выстраивают новые экономические коридоры. Ряд конкретных предложений и инициатив озвучены на встрече в Минсельхозпроде. С Приморским краем белорусская сторона сотрудничает давно и по нарастающей. Товарооборот за четыре месяца 2022 года вырос почти в два раза. Дальше – больше.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси: Уже наметились конкретные планы поставок лифтов, инновационных парковок на территорию Владивостока. Идет вопрос, чтобы загружать на обратный адрес более 500 контейнеров, которые приходят в Республику Беларусь и отсюда уходят порожняком. Ищем достойный груз, который бы сегодня мог заинтересовать дальневосточцев и Приморский край в целом.

Опыт поставок на Дальний Восток отечественной промышленной, сельскохозяйственной техники и комплектующих уже есть. Повышенный спрос и на продукты питания белорусских марок. Сегодня речь уже идет о создании совместных производств.

Леонид Заяц:

На территории Дальнего Востока силами наших промышленных предприятий – МАЗ, МТЗ и Дальневосточного автоцентра – создана демонстрационная площадка нашей техники. Отводится участок земли в районе Михайловка Приморского края, чтобы мы могли там и демонстрировать, и продавать, и приводить технику в порядок.

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