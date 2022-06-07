«Тенденция к очень большому росту». Как изменился объём товарооборота Беларуси и Мордовии?

Новости Беларуси. Всего в эти дни в Беларуси находится порядка 35 иностранных делегаций, и программа их пребывания в нашей стране не ограничивается только агрофорумом. Гости уже провели ряд переговоров с белорусской стороной. А это значит, что взаимовыгодный портфель обещает значительно пополниться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минсельхозпроде, например, встречали гостей из Приморского края и Республики Мордовия. Нацеленность у всех обоюдная – экономическая стабильность и укрепление торговых отношений.
Подробности деловых переговоров у Александры Качан.
На интеграцию в промышленной сфере нацелены гости из Мордовии. Судя по представительству делегации, а это полторы сотни специалистов, интерес к белорусской медицине, образованию, культуре и агроопыту.
Владимир Сидоров, председатель правительства Республики Мордовия (Россия):
Экспорт Республики Беларусь в Республику Мордовия – 40 миллионов долларов, импорт – около 87 миллионов. На 37 % сегодня увеличились только за первый квартал эти показатели. Тенденция к очень большому росту сегодня наблюдается. Поэтому если говорить в деньгах, мы как минимум в два раза эти цифры должны превзойти – наверное, даже по текущему году.