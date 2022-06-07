«Тенденция к очень большому росту». Как изменился объём товарооборота Беларуси и Мордовии?

Новости Беларуси. Всего в эти дни в Беларуси находится порядка 35 иностранных делегаций, и программа их пребывания в нашей стране не ограничивается только агрофорумом. Гости уже провели ряд переговоров с белорусской стороной. А это значит, что взаимовыгодный портфель обещает значительно пополниться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минсельхозпроде, например, встречали гостей из Приморского края и Республики Мордовия. Нацеленность у всех обоюдная – экономическая стабильность и укрепление торговых отношений.