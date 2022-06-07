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«Тенденция к очень большому росту». Как изменился объём товарооборота Беларуси и Мордовии?

07 июня 2022 17:16
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Новости Беларуси. Всего в эти дни в Беларуси находится порядка 35 иностранных делегаций, и программа их пребывания в нашей стране не ограничивается только агрофорумом. Гости уже провели ряд переговоров с белорусской стороной. А это значит, что взаимовыгодный портфель обещает значительно пополниться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минсельхозпроде, например, встречали гостей из Приморского края и Республики Мордовия. Нацеленность у всех обоюдная – экономическая стабильность и укрепление торговых отношений.

Подробности деловых переговоров у Александры Качан.

«Тенденция к очень большому росту». Как изменился объём товарооборота Беларуси и Мордовии?-1

На интеграцию в промышленной сфере нацелены гости из Мордовии. Судя по представительству делегации, а это полторы сотни специалистов, интерес к белорусской медицине, образованию, культуре и агроопыту.

«Тенденция к очень большому росту». Как изменился объём товарооборота Беларуси и Мордовии?-4

Владимир Сидоров, председатель правительства Республики Мордовия (Россия):
Экспорт Республики Беларусь в Республику Мордовия – 40 миллионов долларов, импорт – около 87 миллионов. На 37 % сегодня увеличились только за первый квартал эти показатели. Тенденция к очень большому росту сегодня наблюдается. Поэтому если говорить в деньгах, мы как минимум в два раза эти цифры должны превзойти – наверное, даже по текущему году.

«Тенденция к очень большому росту». Как изменился объём товарооборота Беларуси и Мордовии?-7

Представители Мордовии в ответ предлагают наладить поставки уникального для евразийского пространства оптоволокна, а также железнодорожных вагонов различной модификации. Все договоренности стороны закрепят в дорожной карте.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Александра Качан # Владимир Сидоров # Фотофакт

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