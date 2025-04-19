В храме Христа Господня сошёл Благодатный огонь

Началом церемонии всегда является крестный ход, во время которого три раза обходят часовню. У каждого в руках 33 свечи, которые символизируют возраст Христа. Перед входом патриарх Иерусалимский, возглавляющий процессию, снимает с себя верхнюю одежду и остается в подряснике. Это делается для того, чтобы все могли убедиться, что у него нет спичек или зажигалки. В настоящее время богослужение схождения Благодатного огня строго регламентировано, церемония из года в год практически не отличается. Единственное, что меняется, – время ожидания свершения чуда. Никто не знает, через сколько после начала молитвы это произойдет: через несколько минут или спустя несколько часов. Благодатный огонь для верующих является главным символом Воскрешения Христа, связи Бога и человека. Паломники держат свечи, чтобы зажечь их от Благодатного огня, затем их гасят и везут домой, чтобы поделиться ими со знакомыми. В Беларусь лампаду с Благодатным огнем от гроба Господня доставят утром 20 апреля, в день Светлого Христова Воскресения. Ожидается, что святыня прибудет в Свято-Духов кафедральный собор города Минска в 9.00 к началу Божественной литургии.