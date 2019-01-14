Отток валютных депозитов в Беларуси составил 300 млн долларов по итогам 2018-го

Новости Беларуси. В 2018 году белорусы вновь подтвердили растущий интерес к депозитам в национальной валюте. В течение практически всего года сохранялась динамика роста сбережений в белорусских рублях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На начало января рублевые вклады достигли рекорда и превысили цифру в 4 миллиарда. В то же время объем вкладов в иностранной валюте продолжил сокращаться. Несмотря на то, что в декабре впервые за последние 17 месяцев валютные депозиты несколько увеличились, чистый отток по итогам года составил порядка 300 миллионов долларов.