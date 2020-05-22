Отсрочки по налогам и уменьшение арендной платы. Какую поддержку получат в Минске предприниматели и организации
Новости Беларуси. Предоставление отсрочки по налогам, поступающим в бюджет города, уменьшение арендной платы за земельные участки и льготы по упрощенке. Мингорисполком будет рассматривать заявления по поддержке организаций и предпринимателей, пострадавших от последствий мировой пандемии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Такое решение приняли депутаты Мингорсовета.
Столичной мэрии были делегированы полномочия по реализации недавнего Указа главы государства «О поддержке экономики». Это позволит оперативно рассматривать заявления от предпринимателей и быстро принимать решения. Уже поступило порядка 300 таких обращений.
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Действия Указа распространяются на всю страну. Но в каждом регионе есть свои особенности. Поэтому в столице поддержку получат именно те виды деятельности, которые в ней больше всего нуждаются. Будут снижены суммы налогов на недвижимость или предоставлена рассрочка. По заявлениям субъектов хозяйствования также предусмотрены льготы по налогу на прибыль.
Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Предусмотрен достаточно упрощенный порядок – это подача соответствующего заявления в Мингорисполком. Субъекты хозяйствования подают соответствующие заявления. Бланк заявления будет размещен на сайте Минского городского исполнительного комитета. Там же будет размещен порядок подачи этих заявлений. Дополнительных документов представлять будет не нужно.
Также 22 мая на заседании Мингорсовета было решено перераспределить бюджет города для увеличения финансирования сферы здравоохранения.
Так, из резервного фонда направлено почти 9 миллионов рублей. Кроме того, из республиканского бюджета в городской поступило 635 тысяч рублей. Их Минск направит на борьбу с коронавирусной инфекцией.