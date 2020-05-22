Отсрочки по налогам и уменьшение арендной платы. Какую поддержку получат в Минске предприниматели и организации

Новости Беларуси. Предоставление отсрочки по налогам, поступающим в бюджет города, уменьшение арендной платы за земельные участки и льготы по упрощенке. Мингорисполком будет рассматривать заявления по поддержке организаций и предпринимателей, пострадавших от последствий мировой пандемии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Столичной мэрии были делегированы полномочия по реализации недавнего Указа главы государства «О поддержке экономики». Это позволит оперативно рассматривать заявления от предпринимателей и быстро принимать решения. Уже поступило порядка 300 таких обращений.

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Действия Указа распространяются на всю страну. Но в каждом регионе есть свои особенности. Поэтому в столице поддержку получат именно те виды деятельности, которые в ней больше всего нуждаются. Будут снижены суммы налогов на недвижимость или предоставлена рассрочка. По заявлениям субъектов хозяйствования также предусмотрены льготы по налогу на прибыль.