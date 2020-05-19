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«Это огромная поддержка сейчас». Как будет работать уменьшение ставки единого налога в Витебской области

19 мая 2020 16:27
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Новости Беларуси. В Витебской области ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан снизили в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую возможность предусматривает Указ Президента № 143 «О развитии экономики». Полномочия по поддержке малого бизнеса в этом вопросе возлагаются на местные органы власти.

«Это огромная поддержка сейчас». Как будет работать уменьшение ставки единого налога в Витебской области-1

Этим первыми в стране и воспользовались на севере Беларуси. 12 мая Совет депутатов принял решение о снижении ставок единого налога на второй и третий квартал. Документ прошел проверку в Министерстве юстиции, и первые заявки от витебчан уже поступают в местные налоговые органы.

Подробнее в ситуации разбиралась Анастасия Бут.

В Витебской области ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан снизили в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это огромная поддержка сейчас». Как будет работать уменьшение ставки единого налога в Витебской области-4

Алена Валентинович, индивидуальный предприниматель:
Аренда у нас государственная, она небольшая. И с учетом того, что мы снимаем вдвоем, она мне обходится в 55 рублей. Затем, если считать старый налог, получается 104 рубля. Затем идет Фонд социальной защиты, коммунальные платежи, эксплуатационные расходы, обслуживание кассового аппарата плюс препараты.

«Это огромная поддержка сейчас». Как будет работать уменьшение ставки единого налога в Витебской области-7

Итого 500 рублей, которые нужно обязательно вписать в строку расходов. За апрель Алена Валентинович чистой прибыли получила немногим больше, хотя весна всегда считалась самым прибыльным временем года. Нет, женщины не перестали быть красивыми. Но навещать парикмахера решаются в два раза реже.

«Это огромная поддержка сейчас». Как будет работать уменьшение ставки единого налога в Витебской области-10

Алена Валентинович:
Сейчас мы подстраиваемся под каждого клиента. И если у меня считается вторая смена, я иногда могу приехать и с утра, сделать людей, кто просится. И потом еще приехать вечером. Сейчас мы боремся и держимся за каждого клиента.

«Это огромная поддержка сейчас». Как будет работать уменьшение ставки единого налога в Витебской области-13

А это уже хореографическая студия. За весь день на занятия пришли два человека, еще столько же онлайн – считай, необычайно много. И это при том, что несколько месяцев назад ежесуточно пластике и танцам обучались по полсотни человек.

«Это огромная поддержка сейчас». Как будет работать уменьшение ставки единого налога в Витебской области-16

Дарья Кулик, индивидуальный предприниматель:
Малый бизнес сейчас терпит большие проблемы. И любая поддержка от государства – это хорошее дело. Единый налог снизили в два раза. Конечно, я этим воспользуюсь. Обязательно воспользуюсь! Мне очень сильно повезло с арендодателем: сразу снизили аренду на 50 %. Это огромная поддержка сейчас. И есть вера, что мой малый бизнес будет на плаву, еще в ближайшее время крепнуть.

«Это огромная поддержка сейчас». Как будет работать уменьшение ставки единого налога в Витебской области-19

Всего в Витебской области сегодня 23 тысячи индивидуальных предпринимателей. Многие работают по так называемой в народе упрощенке или платят подоходный налог. Единый налог у 6,5 тысячи человек.  

«Это огромная поддержка сейчас». Как будет работать уменьшение ставки единого налога в Витебской области-22

Анастасия Бут, корреспондент:
Две трети плательщиков единого налога – это представители розничной торговли. По сути, практически все, кто работает на таких рынках Витебской области. Товары сюда в основном привозили из России. Но так как соседнее государство закрыло границы, предприниматели вынуждены распродавать остатки. Тот самый случай, когда спрос не рождает предложение.  

«Это огромная поддержка сейчас». Как будет работать уменьшение ставки единого налога в Витебской области-25

Поддержать в том числе и малый бизнес призван 143-й указ Президента. И некоторые решения в рамках указа могут принимать на местах. Витебская область сделала это первой и уменьшила ставки единого налога в два раза. Действовать нововведение будет, несмотря на календарный май, с 1 апреля 2020-го.   

«Это огромная поддержка сейчас». Как будет работать уменьшение ставки единого налога в Витебской области-28

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного совета депутатов:  
Мы посоветовались с нашим областным советом по развитию предпринимательства, обсудили данный вопрос на нашей комиссии по бюджету. И, учитывая, что сегодня приторможено развитие бизнеса, видим, что есть сегодня проблемы у наших средних и мелких предпринимателей, решили этот вопрос обсудить на нашем областном совете. И было принято такое решение: на второй и третий квартал уменьшить ставку единого налога.  

«Это огромная поддержка сейчас». Как будет работать уменьшение ставки единого налога в Витебской области-31

Валерий Лобацевич, начальник ИМНС по Витебской области:  
Индивидуальным предпринимателям, которые уплатили единый налог в полном размере за апрель и май, необходимо подать уточненную декларацию за второй квартал. А по самозанятым гражданам налоговые органы самостоятельно произведут перерасчет и уведомят об этом плательщиков. Суммы превышения будут зачтены в счет предстоящих платежей или по заявлениям плательщиков возвращены им на счет.  

«Это огромная поддержка сейчас». Как будет работать уменьшение ставки единого налога в Витебской области-34

Обойдется такое послабление местному бюджету по предварительным оценкам более чем в 2 миллиона рублей. Сумма внушительная, но зато 9 тысячам налогоплательщиков региона сегодня станет чуточку легче.

Чтобы завтра уже они, развивая свое дело, снова доказали: государство не зря делает ставку на малый бизнес.  

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Алена Валентинович # Дарья Кулик # Анастасия Бут # Владимир Терентьев # Валерий Лобацевич # Фотофакт

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