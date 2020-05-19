«Это огромная поддержка сейчас». Как будет работать уменьшение ставки единого налога в Витебской области

Новости Беларуси. В Витебской области ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан снизили в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую возможность предусматривает Указ Президента № 143 «О развитии экономики». Полномочия по поддержке малого бизнеса в этом вопросе возлагаются на местные органы власти.

Этим первыми в стране и воспользовались на севере Беларуси. 12 мая Совет депутатов принял решение о снижении ставок единого налога на второй и третий квартал. Документ прошел проверку в Министерстве юстиции, и первые заявки от витебчан уже поступают в местные налоговые органы. Подробнее в ситуации разбиралась Анастасия Бут. В Витебской области ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан снизили в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Валентинович, индивидуальный предприниматель:

Аренда у нас государственная, она небольшая. И с учетом того, что мы снимаем вдвоем, она мне обходится в 55 рублей. Затем, если считать старый налог, получается 104 рубля. Затем идет Фонд социальной защиты, коммунальные платежи, эксплуатационные расходы, обслуживание кассового аппарата плюс препараты.

Итого 500 рублей, которые нужно обязательно вписать в строку расходов. За апрель Алена Валентинович чистой прибыли получила немногим больше, хотя весна всегда считалась самым прибыльным временем года. Нет, женщины не перестали быть красивыми. Но навещать парикмахера решаются в два раза реже.

Алена Валентинович:

Сейчас мы подстраиваемся под каждого клиента. И если у меня считается вторая смена, я иногда могу приехать и с утра, сделать людей, кто просится. И потом еще приехать вечером. Сейчас мы боремся и держимся за каждого клиента.

А это уже хореографическая студия. За весь день на занятия пришли два человека, еще столько же онлайн – считай, необычайно много. И это при том, что несколько месяцев назад ежесуточно пластике и танцам обучались по полсотни человек.

Дарья Кулик, индивидуальный предприниматель:

Малый бизнес сейчас терпит большие проблемы. И любая поддержка от государства – это хорошее дело. Единый налог снизили в два раза. Конечно, я этим воспользуюсь. Обязательно воспользуюсь! Мне очень сильно повезло с арендодателем: сразу снизили аренду на 50 %. Это огромная поддержка сейчас. И есть вера, что мой малый бизнес будет на плаву, еще в ближайшее время крепнуть.

Всего в Витебской области сегодня 23 тысячи индивидуальных предпринимателей. Многие работают по так называемой в народе упрощенке или платят подоходный налог. Единый налог у 6,5 тысячи человек.

Анастасия Бут, корреспондент:

Две трети плательщиков единого налога – это представители розничной торговли. По сути, практически все, кто работает на таких рынках Витебской области. Товары сюда в основном привозили из России. Но так как соседнее государство закрыло границы, предприниматели вынуждены распродавать остатки. Тот самый случай, когда спрос не рождает предложение.

Поддержать в том числе и малый бизнес призван 143-й указ Президента. И некоторые решения в рамках указа могут принимать на местах. Витебская область сделала это первой и уменьшила ставки единого налога в два раза. Действовать нововведение будет, несмотря на календарный май, с 1 апреля 2020-го.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного совета депутатов:

Мы посоветовались с нашим областным советом по развитию предпринимательства, обсудили данный вопрос на нашей комиссии по бюджету. И, учитывая, что сегодня приторможено развитие бизнеса, видим, что есть сегодня проблемы у наших средних и мелких предпринимателей, решили этот вопрос обсудить на нашем областном совете. И было принято такое решение: на второй и третий квартал уменьшить ставку единого налога.

Валерий Лобацевич, начальник ИМНС по Витебской области:

Индивидуальным предпринимателям, которые уплатили единый налог в полном размере за апрель и май, необходимо подать уточненную декларацию за второй квартал. А по самозанятым гражданам налоговые органы самостоятельно произведут перерасчет и уведомят об этом плательщиков. Суммы превышения будут зачтены в счет предстоящих платежей или по заявлениям плательщиков возвращены им на счет.