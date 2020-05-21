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Биотопливо из древесных отходов. В Борисове запустили завод по производству пеллет

21 мая 2020 19:13
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Новости Беларуси. Еще один шаг к зеленой энергетике. 21 мая в Борисовском лесхозе состоялась торжественная церемония запуска завода по производству пеллет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К 1 июня в стране будут действовать 6 предприятий подобного типа.

Насколько прибыльно такое производство, узнавала Екатерина Лихошапко.

Биотопливо из древесных отходов. В Борисове запустили завод по производству пеллет-1



Лес – одно из самых значимых природных богатств нашей страны. Кроме того, это еще и ценный ресурс, которым нужно уметь правильно распоряжаться, именно поэтому деревообрабатывающая отрасль на особом контроле.

Август 2019-го. Глава государства дает поручение – обеспечить полную переработку древесных ресурсов, в том числе низкокачественной древесины, внутри страны.

Биотопливо из древесных отходов. В Борисове запустили завод по производству пеллет-4

Май 2020-го. В строй вводятся первые производства. Одним из таких стал Борисовский опытный лесхоз. Производство разместилось на территории действующего цеха деревообработки в агрогородке Неманица.

Биотопливо из древесных отходов. В Борисове запустили завод по производству пеллет-7

Возводили цех в сжатые сроки – всего за 6 месяцев. Стоимость такого проекта – более 16 миллионов рублей. Эти деньги – собственные средства лесхоза, а также кредитный заем.

Биотопливо из древесных отходов. В Борисове запустили завод по производству пеллет-10

Годовой объем производства составит 30 тысяч тонн топливных гранул. Первую партию такого биотоплива из древесных отходов объемом свыше 700 тонн уже реализовали. Пеллеты уехали в Литву.  

Биотопливо из древесных отходов. В Борисове запустили завод по производству пеллет-13

Виктор Амельянович, директор Борисовского опытного лесхоза:
Наш деревообрабатывающий участок в первую очередь занимается производством пиломатериалов. Понятно, после лесопиления остается вторичное сырье (щепа и опилка), которое мало востребовано на рынке и должно находить свое применение. Вот для чего мы и создали производство. И второе направление это снижение остатков древесины в заготавливаемой при различных рубах, это невостребованная, низкокачественная древесина, древесная масса.

Биотопливо из древесных отходов. В Борисове запустили завод по производству пеллет-16

Пеллетный продукт является полностью экспортоориентированным. В Министерстве лесного хозяйства подсчитали, что создание шести таких производств годовой мощностью 156 тысяч тонн позволит нашей стране получить около 20 миллионов долларов дополнительной валютной выручки. Также в  ведомстве рассчитывают получать около 20 % рентабельности от таких заводов.

Биотопливо из древесных отходов. В Борисове запустили завод по производству пеллет-19

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства:
Все эти производства на этапе выхода на проектные мощности будут параллельно получать европейские сертификаты. Это первое подтверждение тому, что это продукция конкурентноспособна. В настоящий момент эти производства 100 % экспортоориентированы. Это Скандинавия и Европа. Мы уже под все объемы этих производств имеем контракт, имеем покупателя. Эта работа и будет продолжаться и дальше.

Биотопливо из древесных отходов. В Борисове запустили завод по производству пеллет-22

Из шести запланированных объектов четыре уже запущены – в Пружанском, Кличевском, Борисовском и Новогрудском лесхозах. Как обещают в Министерстве, к 1 июня заработают оставшиеся заводы в Мозырском и Житковичском районах, а в ближайшие два года планируют удвоить строительство таких производств. Зеленой энергетике – зеленый свет.

# Государственная лесная политика # Экономика # Виктор Амельянович # Виталий Дрожжа # Екатерина Лихошапко # Фотофакт

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