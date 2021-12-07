«Отработали три предприятия». Министр экономики Беларуси рассказал о развитии импортозамещения в стране

Новости Беларуси. Беларусь сейчас подвергается экономическому геноциду. В таких условиях импортозамещение приобретает особое значение как инструмент противодействия вызовам – санкциям и пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 7 декабря шла речь на заседании Президиума Совмина. В условиях, когда нашей стране запрещают свободно торговать на рынках и принудительно разрывают связи, важно найти пути решения. К примеру, увеличивать локализацию производства, переработку местных сырьевых ресурсов, привлечение малого и среднего бизнеса.

Отметим, что уже предложено порядка 170 импортозамещающих проектов на сумму 13 миллиардов рублей инвестиций. И на этом этапе из них выбрали уже 47 наиболее перспективных.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

На сегодня мы проработали порядка 150 предприятий малого и среднего бизнеса, создали фокус-группы и отработали с ними три предприятия – МАЗ, МТЗ и «Лифтмаш». Результаты есть, сегодня о них доложит министр промышленности. Мы видим, как необходимо развивать импортозамещение и считаем, что новые инструменты будут мотивировать работу наших предприятий в этой области.