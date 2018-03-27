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Открыть бизнес стало проще: в Березинском районе всё больше граждан воспользовались субсидией на развитие собственного дела

27 марта 2018 15:32
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Новости Беларуси. Быстро, без бумажной волокиты и с финансовой поддержкой государства. Количество граждан, которые воспользовались субсидией на развитие собственного дела, растет на Минщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Открыть бизнес стало проще: в Березинском районе всё больше граждан воспользовались субсидией на развитие собственного дела-1

По мнению специалистов, этому еще более способствует декрет «О развитии предпринимательства», который в феврале 2018 вступил в силу. Значительное облегчение почувствовали те, кто выбрал агроэкотуризм. Зарегистрировать усадьбу стало проще, а список услуг, которые можно оказывать – расширился. Это значит, что бизнес окупается быстрее, затраты на его организацию не пугают, а стимулируют инициативных людей.

Подробнее – в видеоматериале.

Открыть бизнес стало проще: в Березинском районе всё больше граждан воспользовались субсидией на развитие собственного дела-4

# Экономика # Государственная политика в сфере предпринимательства # Фотофакт

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