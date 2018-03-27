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В Нигерии могут производить белорусские тракторы. Что обсуждали на форуме «Африка. Экспортные перспективы» в Минске

27 марта 2018 12:39
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Новости Беларуси. Сборочное производство белорусских тракторов может появиться в Нигерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в начале апреля делегация бизнесменов из этой африканской страны проведет переговоры с МТЗ.

В Нигерии могут производить белорусские тракторы. Что обсуждали на форуме «Африка. Экспортные перспективы» в Минске-1

Такую перспективу озвучил Чрезвычайный и Полномочный Посол Нигерии в России и Беларуси по совместительству Стив Дэвис Угба во время форума «Африка. Экспортные перспективы» – 27 марта он проходит в Минске.

В Нигерии могут производить белорусские тракторы. Что обсуждали на форуме «Африка. Экспортные перспективы» в Минске-4

Стив Дэвис Угба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Нигерии в России и Беларуси по совместительству:
Данное мероприятие является хорошим способом рассказать о возможностях Нигерии для Беларуси и узнать, что Беларусь может предложить Нигерии: наладить контакты, обменяться информацией.

Отметим, что Беларусь много работает со странами африканского континента. Основной упор – на продвижение машиностроительной отрасли. Кроме того, уже есть наработки по освоению в Африке месторождений полезных ископаемых, развитию наших услуг в образовании и здравоохранении, нефтехимии и сельском хозяйстве. Только в начале марта с Зимбабве белорусские предприятия заключили контракты на 58 миллионов долларов.

В Нигерии могут производить белорусские тракторы. Что обсуждали на форуме «Африка. Экспортные перспективы» в Минске-7

Владмир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Легко сказать, но трудно, наверное, принять решение поехать в Африку. Все страны очень разные. Небеспроблемная Африка сегодня – мы это тоже понимаем.

Наша задача – с одной стороны, мотивировать предприятия, рассказать им о тех инструментах поддержки, которыми обладает, скажем, торгово-промышленная палата, Банк развития, «Белэксимгарант», наши дипломатические ведомства, в целом государство.

В Нигерии могут производить белорусские тракторы. Что обсуждали на форуме «Африка. Экспортные перспективы» в Минске-10

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Нигерия # Стив Дэвис Угба # Владмир Улахович

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