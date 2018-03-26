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Замороженный картофель фри будут производить в Толочине

26 марта 2018 16:24
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Новости Беларуси. В Толочине будут выпускать замороженный картофель фри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его смогут заказывать рестораны быстрого питания.

Замороженный картофель фри будут производить в Толочине-1

Работы по организации производства уже идут в цеху шоковой заморозки. Получена опытная партия. Технологи определились с сортом картофеля, который прекрасно подходит для этого производства.

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# Экономика # Предприятия Беларуси # Фотофакт

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