Новости экономики за 26.03.2018

Новости Китая. Китай запустил торги нефтяными фьючерсами в юанях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первый фьючерс, размещенный на бирже материковой части Китая, доступный для иностранных инвесторов. Цены по выставленным на торги контрактам установлены на уровне 416 юаней – это чуть больше $ 65 за баррель нефти, и цифра эта колеблется в зависимости от сроков поставки.

Зарубежные инвесторы могут вложиться во фьючерсные контракты различными способами. По началу можно будет вносить депозит и производить расчеты по контракту в долларах, позже и в других валютах.

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