От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве
Новости Беларуси. Компании из 30 стран мира, сотни стендов. В Москве состоялся один из крупнейших форумов, посвященный недвижимости и инвестициям. Беларусь представлена проектами лидера строительного рынка – компанией Dana Holdings, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Это одна из немногих европейских инвестиционных и строительных компаний, которая в 2018 году вошла в список World Finance TOP -100. Свои лучшие проекты девелопер представил в Москве.
От жилых квартир и домов до тысяч квадратных метров торговых и офисных площадей. Те, кто могут дом построить в любой точке мира, сегодня в Москве намерены все это с успехом продавать. Крупнейшая в России выставка коммерческой недвижимости MPIRES-2019 – это, по сути, премиальный салон, где можно напрямую обсудить с профессионалами вопросы по покупке и аренде недвижимости за границей: как наиболее выгодно инвестировать свои средства в недвижимость или получить кредит на ее покупку.
Одним из самых интересных и популярных стал стенд компании Dana Holdings, которая реализует в Минске смелые, современные и амбициозные проекты. Сейчас отмечается повышенный интерес к жилой и коммерческой недвижимости в Беларуси, поэтому наш крупнейший девелопер активно участвует в международных выставках.
Простота оформления сделок, лояльное законодательство, высокая скорость и качество строительства. По данным национального кадастрового агентства, владелец каждой десятой квартиры в Минске – россиянин. И из всего количества сделок с недвижимостью, которые совершают иностранцы на территории Беларуси, 70 % приходится тоже на россиян.
Dana Holdings – лидер белорусского строительного рынка. Не удивительно, что именно эта компания привлекает внимание россиян в вопросе выгодного вложения средств.
Проекты Dana Holdings – это перспективные многомиллиардные вложения в экономику Беларуси. Инвестиционный портфель ведущего белорусского застройщика тяжелеет постоянно. Комплекс «Маяк Минска», жилой комплекс «Парк Челюскинцев», бизнес-центр «БК Капитал Палас»: в каждом из этих проектов уже работают деньги инвесторов.
Большие надежды у застройщика и на многофункциональный комплекс «Минск Мир». Он всего несколько дней назад на выставке в Дубае получил награду как самый масштабный многофункциональный комплекс, реализуемый в Европе в 2018 году. Особый интерес проект вызвал и сегодня в Москве.
Татьяна Зеленкевич, заместитель директора компании «Дана Астра» по вопросам международного сотрудничества:
Проект будет реализован по принципу создания «города в городе». Будет иметь всю необходимую инфраструктуру – от социальных объектов образования и здравоохранения до торговых, развлекательных и спортивных сооружений. Отмечу, что школа или детский сад будут построены буквально в каждом квартале комплекса.
На данный момент строительство ведется уже на площади более 1 млн квадратных метров, а недвижимость можно приобрести в шести кварталах нашего комплекса.
Действительно, когда так заявляют о проекте, убедить инвесторов в том, что он стоящий, уже нетрудно. Тем более, что интерес к недвижимости в нашей стране подогревается внутренней стабильностью. Макроэкономические показатели Беларуси уже два года пусть небыстро, но уверенно идут вверх.
Драгослава Никич, заместитель директора по вопросам продаж и маркетинга компании Dana Holdings:
Минск сам по себе спокоен, он чист. Нет городской суеты. Сравнительно недалеко находится от Москвы. Есть все преимущества для жизни и получения удовольствия и для работы в том числе.
Кроме того, приятный бонус для работы на белорусском рынке недвижимости – ее стоимость. Квадратные метры в Минске минимум в два раза дешевле, чем, например, в Москве. В зависимости от того, куда вложены деньги – в жилье или коммерческую недвижимость, это будет приносить собственнику от 5 до 15 % годовых. Выгоднее, чем кубышки или депозит в банке. И, что очень важно, никаких рисков.
Родион Матусевич, консультант по анализу рынка недвижимости России:
В плане инвестиций Беларусь гораздо интереснее, чем Москва и Россия в целом. В плане инвестиций, если мы берем квартиру в рассрочку и начинаем гасить ее стоимость небольшими платежами, в любой момент государство гарантирует, что наши деньги не прогорят. За счет этого белорусский рынок более приоритетный и наиболее выгодную позицию берет, чем, например, российский рынок.
И этот тренд первыми почувствовали именно в российской столице. Для москвичей приобрести жилую и коммерческую недвижимость в Минске считается перспективным делом: рынок растет, и цены повышаются. Впервые в нашей стране в 2019 году доходность от сдачи в аренду жилой недвижимости в два раза превысила доходность по валютным банковским депозитам. Эксперты уверены, что ожидать падения спроса на недвижимость в Беларуси не приходится.
Совсем скоро, например, в столице понадобится и жилье, и офисы для тех, кто будет работать в деловом и финансовом сердце комплекса «Минск Мир». Это Международный финансовый центр Minsk World: свободная экономическая зона и новейшие технологии проектирования и строительства. Опытом в этой области Dana Holdings обменивается с Международным финансовым центром в Дубае. Меморандум с ним заключило и правительство Беларуси.
По оценкам специалистов инвестиционного рынка, создание в Минске МФЦ позволит стране привлечь миллиарды долларов инвестиций и создать десятки тысяч прямых и косвенных рабочих мест. Это и называется «умный бизнес», когда самые высокие результаты в своей сфере деятельности способствуют активному развитию не только отрасли, но и в целом экономики всей страны.
Андрей Чернышев, аналитик агентства «Твоя столица»:
Потенциал у рынка жилой недвижимости Минска большой, потому что потребность в квартирах, в жилых площадях будет в Минске, по нашим прогнозам, еще порядка 15-20 лет, поддерживаться на высоком уровне.
В Dana Holdings подчеркивают: внешние инвестиции – хорошо, а возможность для белорусов купить собственное жилье – еще лучше. Именно поэтому в Беларуси компания предлагает самые выгодные на рынке финансовые инструменты для приобретения недвижимости – это и рассрочка до 10 лет от застройщика без справок и поручителей, и партнерские программы банковского кредитования с самыми низкими процентами. Выгоднее всего приобретать недвижимость на старте продаж, поскольку цены на этапе строительства гораздо ниже, чем при вводе объекта в эксплуатацию.
И пока на выставке в Москве россияне приглядываются к недвижимости в нашей стране, белорусы уже сегодня могут заглянуть в отдел продаж компании Dana Holdings и выбрать себе квадратные метры, о которых давно мечталось – по лучшим ценам и с лучшими условиями.
* На правах рекламы