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От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве

13 октября 2019 17:39
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Новости Беларуси. Компании из 30 стран мира, сотни стендов. В Москве состоялся один из крупнейших форумов, посвященный недвижимости и инвестициям. Беларусь представлена проектами лидера строительного рынка – компанией Dana Holdings, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это одна из немногих европейских инвестиционных и строительных компаний, которая в 2018 году вошла в список World Finance TOP -100. Свои лучшие проекты девелопер представил в Москве.

От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-1

От жилых квартир и домов до тысяч квадратных метров торговых и офисных площадей. Те, кто могут дом построить в любой точке мира, сегодня в Москве намерены все это с успехом продавать. Крупнейшая в России выставка коммерческой недвижимости MPIRES-2019 – это, по сути, премиальный салон, где можно напрямую обсудить с профессионалами вопросы по покупке и аренде недвижимости за границей: как наиболее выгодно инвестировать свои средства в недвижимость или получить кредит на ее покупку.

Одним из самых интересных и популярных стал стенд компании Dana Holdings, которая реализует в Минске смелые, современные и амбициозные проекты. Сейчас отмечается повышенный интерес к жилой и коммерческой недвижимости в Беларуси, поэтому наш крупнейший девелопер активно участвует в международных выставках.

От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-3
От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-4
От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-5

Простота оформления сделок, лояльное законодательство, высокая скорость и качество строительства. По данным национального кадастрового агентства, владелец каждой десятой квартиры в Минске – россиянин. И из всего количества сделок с недвижимостью, которые совершают иностранцы на территории Беларуси, 70 % приходится тоже на россиян.

От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-7

Dana Holdings – лидер белорусского строительного рынка. Не удивительно, что именно эта компания привлекает внимание россиян в вопросе выгодного вложения средств.

От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-9

Проекты Dana Holdings – это перспективные многомиллиардные вложения в экономику Беларуси. Инвестиционный портфель ведущего белорусского застройщика тяжелеет постоянно. Комплекс «Маяк Минска», жилой комплекс «Парк Челюскинцев», бизнес-центр «БК Капитал Палас»: в каждом из этих проектов уже работают деньги инвесторов.

От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-11
От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-12

Большие надежды у застройщика и на многофункциональный комплекс «Минск Мир». Он всего несколько дней назад на выставке в Дубае получил награду как самый масштабный многофункциональный комплекс, реализуемый в Европе в 2018 году. Особый интерес проект вызвал и сегодня в Москве.

От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-14
От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-15
От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-16
От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-17
От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-18

Татьяна Зеленкевич, заместитель директора компании «Дана Астра» по вопросам международного сотрудничества:
Проект будет реализован по принципу создания «города в городе». Будет иметь всю необходимую инфраструктуру – от социальных объектов образования и здравоохранения до торговых, развлекательных и спортивных сооружений. Отмечу, что школа или детский сад будут построены буквально в каждом квартале комплекса.

На данный момент строительство ведется уже на площади более 1 млн квадратных метров, а недвижимость можно приобрести в шести кварталах нашего комплекса.

От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-20
От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-21

Действительно, когда так заявляют о проекте, убедить инвесторов в том, что он стоящий, уже нетрудно. Тем более, что интерес к недвижимости в нашей стране подогревается внутренней стабильностью. Макроэкономические показатели Беларуси уже два года пусть небыстро, но уверенно идут вверх.

От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-23

Драгослава Никич, заместитель директора по вопросам продаж и маркетинга компании Dana Holdings:
Минск сам по себе спокоен, он чист. Нет городской суеты. Сравнительно недалеко находится от Москвы. Есть все преимущества для жизни и получения удовольствия и для работы в том числе.

От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-25
От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-26

Кроме того, приятный бонус для работы на белорусском рынке недвижимости – ее стоимость. Квадратные метры в Минске минимум в два раза дешевле, чем, например, в Москве. В зависимости от того, куда вложены деньги – в жилье или коммерческую недвижимость, это будет приносить собственнику от 5 до 15 % годовых. Выгоднее, чем кубышки или депозит в банке. И, что очень важно, никаких рисков.

От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-28

Родион Матусевич, консультант по анализу рынка недвижимости России:
В плане инвестиций Беларусь гораздо интереснее, чем Москва и Россия в целом. В плане инвестиций, если мы берем квартиру в рассрочку и начинаем гасить ее стоимость небольшими платежами, в любой момент государство гарантирует, что наши деньги не прогорят. За счет этого белорусский рынок более приоритетный и наиболее выгодную позицию берет, чем, например, российский рынок.

От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-30

И этот тренд первыми почувствовали именно в российской столице. Для москвичей приобрести жилую и коммерческую недвижимость в Минске считается перспективным делом: рынок растет, и цены повышаются. Впервые в нашей стране в 2019 году доходность от сдачи в аренду жилой недвижимости в два раза превысила доходность по валютным банковским депозитам. Эксперты уверены, что ожидать падения спроса на недвижимость в Беларуси не приходится.

Совсем скоро, например, в столице понадобится и жилье, и офисы для тех, кто будет работать в деловом и финансовом сердце комплекса «Минск Мир». Это Международный финансовый центр Minsk World: свободная экономическая зона и новейшие технологии проектирования и строительства. Опытом в этой области Dana Holdings обменивается с Международным финансовым центром в Дубае. Меморандум с ним заключило и правительство Беларуси.

По оценкам специалистов инвестиционного рынка, создание в Минске МФЦ позволит стране привлечь миллиарды долларов инвестиций и создать десятки тысяч прямых и косвенных рабочих мест. Это и называется «умный бизнес», когда самые высокие результаты в своей сфере деятельности способствуют активному развитию не только отрасли, но и в целом экономики всей страны.

От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве-32

Андрей Чернышев, аналитик агентства «Твоя столица»:
Потенциал у рынка жилой недвижимости Минска большой, потому что потребность в квартирах, в жилых площадях будет в Минске, по нашим прогнозам, еще порядка 15-20 лет, поддерживаться на высоком уровне.

В Dana Holdings подчеркивают: внешние инвестиции – хорошо, а возможность для белорусов купить собственное жилье – еще лучше. Именно поэтому в Беларуси компания предлагает самые выгодные на рынке финансовые инструменты для приобретения недвижимости – это и рассрочка до 10 лет от застройщика без справок и поручителей, и партнерские программы банковского кредитования с самыми низкими процентами. Выгоднее всего приобретать недвижимость на старте продаж, поскольку цены на этапе строительства гораздо ниже, чем при вводе объекта в эксплуатацию.

И пока на выставке в Москве россияне приглядываются к недвижимости в нашей стране, белорусы уже сегодня могут заглянуть в отдел продаж компании Dana Holdings и выбрать себе квадратные метры, о которых давно мечталось – по лучшим ценам и с лучшими условиями.

* На правах рекламы

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