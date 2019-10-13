От жилых квартир до офисных площадей. Какие проекты Dana Holdings представила на выставке MPIRES-2019 в Москве

Новости Беларуси. Компании из 30 стран мира, сотни стендов. В Москве состоялся один из крупнейших форумов, посвященный недвижимости и инвестициям. Беларусь представлена проектами лидера строительного рынка – компанией Dana Holdings, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это одна из немногих европейских инвестиционных и строительных компаний, которая в 2018 году вошла в список World Finance TOP -100. Свои лучшие проекты девелопер представил в Москве.

От жилых квартир и домов до тысяч квадратных метров торговых и офисных площадей. Те, кто могут дом построить в любой точке мира, сегодня в Москве намерены все это с успехом продавать. Крупнейшая в России выставка коммерческой недвижимости MPIRES-2019 – это, по сути, премиальный салон, где можно напрямую обсудить с профессионалами вопросы по покупке и аренде недвижимости за границей: как наиболее выгодно инвестировать свои средства в недвижимость или получить кредит на ее покупку. Одним из самых интересных и популярных стал стенд компании Dana Holdings, которая реализует в Минске смелые, современные и амбициозные проекты. Сейчас отмечается повышенный интерес к жилой и коммерческой недвижимости в Беларуси, поэтому наш крупнейший девелопер активно участвует в международных выставках.

Простота оформления сделок, лояльное законодательство, высокая скорость и качество строительства. По данным национального кадастрового агентства, владелец каждой десятой квартиры в Минске – россиянин. И из всего количества сделок с недвижимостью, которые совершают иностранцы на территории Беларуси, 70 % приходится тоже на россиян.

Dana Holdings – лидер белорусского строительного рынка. Не удивительно, что именно эта компания привлекает внимание россиян в вопросе выгодного вложения средств.

Проекты Dana Holdings – это перспективные многомиллиардные вложения в экономику Беларуси. Инвестиционный портфель ведущего белорусского застройщика тяжелеет постоянно. Комплекс «Маяк Минска», жилой комплекс «Парк Челюскинцев», бизнес-центр «БК Капитал Палас»: в каждом из этих проектов уже работают деньги инвесторов.

Большие надежды у застройщика и на многофункциональный комплекс «Минск Мир». Он всего несколько дней назад на выставке в Дубае получил награду как самый масштабный многофункциональный комплекс, реализуемый в Европе в 2018 году. Особый интерес проект вызвал и сегодня в Москве.

Татьяна Зеленкевич, заместитель директора компании «Дана Астра» по вопросам международного сотрудничества:

Проект будет реализован по принципу создания «города в городе». Будет иметь всю необходимую инфраструктуру – от социальных объектов образования и здравоохранения до торговых, развлекательных и спортивных сооружений. Отмечу, что школа или детский сад будут построены буквально в каждом квартале комплекса. На данный момент строительство ведется уже на площади более 1 млн квадратных метров, а недвижимость можно приобрести в шести кварталах нашего комплекса.

Действительно, когда так заявляют о проекте, убедить инвесторов в том, что он стоящий, уже нетрудно. Тем более, что интерес к недвижимости в нашей стране подогревается внутренней стабильностью. Макроэкономические показатели Беларуси уже два года пусть небыстро, но уверенно идут вверх.

Драгослава Никич, заместитель директора по вопросам продаж и маркетинга компании Dana Holdings:

Минск сам по себе спокоен, он чист. Нет городской суеты. Сравнительно недалеко находится от Москвы. Есть все преимущества для жизни и получения удовольствия и для работы в том числе.

Кроме того, приятный бонус для работы на белорусском рынке недвижимости – ее стоимость. Квадратные метры в Минске минимум в два раза дешевле, чем, например, в Москве. В зависимости от того, куда вложены деньги – в жилье или коммерческую недвижимость, это будет приносить собственнику от 5 до 15 % годовых. Выгоднее, чем кубышки или депозит в банке. И, что очень важно, никаких рисков.

Родион Матусевич, консультант по анализу рынка недвижимости России:

В плане инвестиций Беларусь гораздо интереснее, чем Москва и Россия в целом. В плане инвестиций, если мы берем квартиру в рассрочку и начинаем гасить ее стоимость небольшими платежами, в любой момент государство гарантирует, что наши деньги не прогорят. За счет этого белорусский рынок более приоритетный и наиболее выгодную позицию берет, чем, например, российский рынок.

И этот тренд первыми почувствовали именно в российской столице. Для москвичей приобрести жилую и коммерческую недвижимость в Минске считается перспективным делом: рынок растет, и цены повышаются. Впервые в нашей стране в 2019 году доходность от сдачи в аренду жилой недвижимости в два раза превысила доходность по валютным банковским депозитам. Эксперты уверены, что ожидать падения спроса на недвижимость в Беларуси не приходится. Совсем скоро, например, в столице понадобится и жилье, и офисы для тех, кто будет работать в деловом и финансовом сердце комплекса «Минск Мир». Это Международный финансовый центр Minsk World: свободная экономическая зона и новейшие технологии проектирования и строительства. Опытом в этой области Dana Holdings обменивается с Международным финансовым центром в Дубае. Меморандум с ним заключило и правительство Беларуси. По оценкам специалистов инвестиционного рынка, создание в Минске МФЦ позволит стране привлечь миллиарды долларов инвестиций и создать десятки тысяч прямых и косвенных рабочих мест. Это и называется «умный бизнес», когда самые высокие результаты в своей сфере деятельности способствуют активному развитию не только отрасли, но и в целом экономики всей страны.