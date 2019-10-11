В Беларуси инфляция в сентябре составила 0,5 %

Новости Беларуси. Инфляция в сентябре в Беларуси составила 0,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Локомотивом роста стали промтовары, которые за месяц прибавили почти процент. С приближением сезона холодов дорожали, в основном, теплая одежда и зимняя обувь.

Стоимость продуктов изменилась незначительно: по сравнению с августом, плюс всего 0,1 %. Заметное подорожание помидоров, огурцов и бананов было уравновешено значительным удешевлением лука, капусты, моркови и перца.

Таким образом, за 9 месяцев 2019 года цены выросли на 3,4 %. Это пока вполне укладывается в прогноз Нацбанка, который, напомним, планирует удержать годовую инфляцию в пределах 5 %.