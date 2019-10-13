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На осенней ярмарке в Минске можно купить картошку по 35 копеек за килограмм

13 октября 2019 12:10
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Новости Беларуси. Сейчас на самой крупной осенней ярмарке в столице можно насладиться выступлением самодеятельных артистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На осенней ярмарке в Минске можно купить картошку по 35 копеек за килограмм-1

Кто же только сконцентрирован на покупках, тот приятно удивлён ценами. На площадке у «Чижовка-Арены» сельхозпроизводители торгуют уже третьи выходные подряд. За двое предыдущих тут реализовали почти 600 тонн продукции. Треть – это картофель. Его можно купить здесь и по 35 копеек за килограмм.

# Ярмарки в Минске # Экономика # Фотофакт

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