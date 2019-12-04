От строительства спортивных объектов до поставок троллейбусов. Мэры Гродно и Херсона подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны намерены объединить усилия в привлечении инвестиций в свои города. Также глава Херсона накануне ознакомился с системой коммунального хозяйства Гродно и дал высокую оценку городской инфраструктуре.

Новости Беларуси. Гродно и украинский Херсон стали партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мэры городов подписали соглашение о сотрудничестве.

Опыт партнеры планируют перенимать в сфере строительства спортивных объектов, в частности их заинтересовали крытые футбольные манежи, которые сегодня возводятся в различных городах Беларуси. Кроме того, мэр Херсона намерен закупить для своего города бесконтактные троллейбусы белорусского производства.

Владимир Миколаенко, мэр Херсона (Украина): Мы были на водоканале. Мы были на коммунальном предприятии, которое оказывает услуги по уборке улиц, утилизации и вывозу мусора. И честно сказать, я в восторге. Мне очень понравилось. Вы впереди. Вот честно говорю, вы впереди, но мы отстаем.

Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома:

Будем разговор вести еще и о трансграничном сотрудничестве. Это программа «Польша – Украина – Беларусь». И уверен, что у нас такие направления будут выработаны.

Соглашение о партнерстве между городами стало результатом II Форума регионов Беларуси и Украины, который проходил в октябре в Житомире. Тогда Гродно заключил договор о сотрудничестве еще и с украинским Тернополем.

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