Средняя зарплата бюджетников в 2020 году превысит 920 рублей

Новости Беларуси. Согласно принятому 3 декабря главному финансовому документу страны, в первую очередь вырастут доходы медиков и педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Согласно принятому 3 декабря главному финансовому документу страны, в первую очередь вырастут доходы медиков и педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект национального бюджета на 2020-й год единогласно одобрили в Совете Республики.
Помимо повышения зарплат бюджетников и пенсий, рассмотрели и вопросы выплаты пособий. А собственным жильём в стране обеспечат 14 тысяч многодетных семей.
Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
В предыдущие годы рост заработной платы бюджетников отставал от темпов роста заработной платы в целом в экономике. Нам это отставание необходимо наверстывать, необходимо и решать задачу по обеспечиванию соотношения заработной платы в бюджетном секторе и средней заработной платы в стране не ниже 80%.
Александр Терехов, министр Жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Одна из таких самых главных новаций – то, что местным органам власти предоставляется право закрепления территории при осуществлении работ по благоустройству. При этом помимо закрепления права местных органов власти – исполкомов –предоставляется также право и субъектам хозяйствования, т.е. бизнесу выходить с ходатайствами о благоустройстве той или иной территории. И уже при этой ситуации исполкомы обязаны оказывать всю полную поддержку по реализации этой инициативы.
О бюджете-2020, зарплатах, пенсиях и «дорожном сборе». Рассказывает министр финансов Максим Ермолович
Благоустройство и функции сферы ЖКХ, охрана труда, защита прав потребителей, местное самоуправление. Всего на заключительной сессии Совета Республики шестого созыва – 11 законопроектов.