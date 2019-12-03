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Средняя зарплата бюджетников в 2020 году превысит 920 рублей

03 декабря 2019 14:38
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Новости Беларуси. Согласно принятому 3 декабря главному финансовому документу страны, в первую очередь вырастут доходы медиков и педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Средняя зарплата бюджетников в 2020 году превысит 920 рублей-1

Проект национального бюджета на 2020-й год единогласно одобрили в Совете Республики.

Помимо повышения зарплат бюджетников и пенсий, рассмотрели и вопросы выплаты пособий. А собственным жильём в стране обеспечат 14 тысяч многодетных семей.    

Средняя зарплата бюджетников в 2020 году превысит 920 рублей-4

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
В предыдущие годы рост заработной платы бюджетников отставал от темпов роста заработной платы в целом в экономике. Нам это отставание необходимо наверстывать, необходимо и решать задачу по обеспечиванию соотношения заработной платы в бюджетном секторе и средней заработной платы в стране не ниже 80%.

Средняя зарплата бюджетников в 2020 году превысит 920 рублей-7

Александр Терехов, министр Жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Одна из таких самых главных новаций то, что местным органам власти предоставляется право закрепления территории при осуществлении работ по благоустройству. При этом помимо закрепления права местных органов власти исполкомов предоставляется также право и субъектам хозяйствования, т.е. бизнесу выходить с ходатайствами о благоустройстве той или иной территории. И уже при этой ситуации исполкомы обязаны оказывать всю полную поддержку по реализации этой инициативы.

О бюджете-2020, зарплатах, пенсиях и «дорожном сборе». Рассказывает министр финансов Максим Ермолович

Средняя зарплата бюджетников в 2020 году превысит 920 рублей-10

Благоустройство и функции сферы ЖКХ, охрана труда, защита прав потребителей, местное самоуправление. Всего на заключительной сессии Совета Республики шестого созыва – 11 законопроектов. 

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Максим Ермолович # Александр Терехов # Фотофакт

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