Средняя зарплата бюджетников в 2020 году превысит 920 рублей

Новости Беларуси. Согласно принятому 3 декабря главному финансовому документу страны, в первую очередь вырастут доходы медиков и педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект национального бюджета на 2020-й год единогласно одобрили в Совете Республики. Помимо повышения зарплат бюджетников и пенсий, рассмотрели и вопросы выплаты пособий. А собственным жильём в стране обеспечат 14 тысяч многодетных семей.

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:

В предыдущие годы рост заработной платы бюджетников отставал от темпов роста заработной платы в целом в экономике. Нам это отставание необходимо наверстывать, необходимо и решать задачу по обеспечиванию соотношения заработной платы в бюджетном секторе и средней заработной платы в стране не ниже 80%.

Александр Терехов, министр Жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Одна из таких самых главных новаций – то, что местным органам власти предоставляется право закрепления территории при осуществлении работ по благоустройству. При этом помимо закрепления права местных органов власти – исполкомов –предоставляется также право и субъектам хозяйствования, т.е. бизнесу выходить с ходатайствами о благоустройстве той или иной территории. И уже при этой ситуации исполкомы обязаны оказывать всю полную поддержку по реализации этой инициативы. О бюджете-2020, зарплатах, пенсиях и «дорожном сборе». Рассказывает министр финансов Максим Ермолович