Новости экономики за 03.12.2019

Новости Беларуси. Какие проекты реализуют в стране на деньги Европейского банка реконструкции и развития, кому налоговая напомнила о необходимости уплаты единого налога и почему рассердились владельцы автомобилей Volkswagen в Германии? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ЕБРР ВЫДЕЛЯЕТ СРЕДСТВА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ МОСТОВ И ДОРОГ В БЕЛАРУСИ

Европейский банк реконструкции и развития выделяет 259 млн евро на реконструкцию в Беларуси 12 мостов и трассы М3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее кредитное соглашение подписано 3 декабря. На первом этапе освоят 126 млн евро. Ожидается, что к реконструкции могут приступить уже в 2020 году. Второй транш в размере 133 млн евро предназначен для модернизации трассы M3, соединяющей Минск с Витебском. Эти средства будут направлены на реконструкцию 47-километрового участка трассы.