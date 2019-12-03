Новости экономики за 03.12.2019
Новости Беларуси. Какие проекты реализуют в стране на деньги Европейского банка реконструкции и развития, кому налоговая напомнила о необходимости уплаты единого налога и почему рассердились владельцы автомобилей Volkswagen в Германии? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
ЕБРР ВЫДЕЛЯЕТ СРЕДСТВА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ МОСТОВ И ДОРОГ В БЕЛАРУСИ
Европейский банк реконструкции и развития выделяет 259 млн евро на реконструкцию в Беларуси 12 мостов и трассы М3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующее кредитное соглашение подписано 3 декабря. На первом этапе освоят 126 млн евро. Ожидается, что к реконструкции могут приступить уже в 2020 году. Второй транш в размере 133 млн евро предназначен для модернизации трассы M3, соединяющей Минск с Витебском. Эти средства будут направлены на реконструкцию 47-километрового участка трассы.
Протяженность дорожной сети Беларуси – около 87 тысяч километров, включая 2-й и 9-й международные транспортные коридоры, соединяющие страны-участницы ЕС с Россией, Средней Азией и Китаем. Они также соединяют страны Балтии с Черным морем.
Инвестиции Европейского банка реконструкции и развития в проекты в Беларуси могут составить по итогам 2019 года рекордные 400 млн евро.
ГОДОВЫЕ ТОРГИ ДРЕВЕСИНОЙ СТАЛИ САМЫМИ КРУПНЫМИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ
Самые успешные торги за всю историю их проведения. На площадке БУТБ продали почти 3,5 млн кубометров древесины в заготовленном виде – на 272 млн рублей. Благодаря снятию ряда ограничений по допуску покупателей на торги по сравнению с 2018 годом объем продаж в стоимостном выражении вырос на 39 %.
Таким образом, нынешние торги стали самыми крупными за всю историю их проведения, а в результате конкуренции между покупателями половина сделок совершена с повышением стартовой цены. Всего за три дня торгов выкуплено 74 % от общего объема древесного сырья, выставленного на биржевые торги.
ВЛАДЕЛЬЦЫ VOLKSWAGEN ПОДАЛИ ИСК К КОМПАНИИ
Коллективный иск к германскому автопроизводителю Volkswagen в Великобритании подали 90 тысяч владельцев дизельных автомобилей этой марки. Они требуют возместить ущерб, возникший в связи с манипулированием данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей их машин. В 2015 году автопроизводитель признал, что в 11 млн его машин по всему миру было установлено программное обеспечение, позволяющее манипулировать данными экологических тестов.
В ближайшие две недели в Высоком суде в Лондоне пройдет ряд слушаний, на которых будет установлено, использовал ли Volkswagen манипуляции с ПО с целью обойти законодательство.
Дизельный скандал уже обошелся концерну в 30 млрд евро. Эти деньги пошли на выплату штрафов, компенсации ущерба и оплаты расходов, связанных с ведением судебных разбирательств.
Налоговая напоминает Дедам Морозам и Снегурочкам о необходимости уплатить единый налог