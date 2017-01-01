От роста базовой величины до повышения пенсионного возраста: с какими новшествами вступила Беларусь в 2017 год

Новости Беларуси. В 2017 год Беларусь вступила с рядом новшеств. Так, с 1 января вырос размер минимальной заработной платы и базовой величины. Последняя увеличилась до 23 рублей, а вместе с ней вырастут стипендии, пособия и штрафы.

С первого января из обращения вышли банкноты образца 2000 года. Таким образом, завершаются основные мероприятия по проведению деноминации официальной денежной единицы – белорусского рубля. Единственным платежным средством стали денежные знаки образца 2009 года.

Кроме того, с 2017 в Беларуси на 6 месяцев повышается пенсионный возраст. Уходить на заслуженный отдых мужчины будут в 60,5 лет, женщины в 55,5, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.