От продуктов питания до бытовой техники: что еще интересует российские компании в Минске

Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России. Около 40 представителей из разных уголков соседнего государства прибыли в Минск, чтобы договориться о расширении торгово-экономических связей. Представители власти и бизнеса заинтересованы в реализации проектов в области продовольствия.

Экономическое сотрудничество Минск осуществляет почти со всеми регионами России. Ведущие позиции во взаимной торговле занимают Москва, Московская и Смоленская области, Санкт-Петербург, Вологодская область. Российская Федерация стабильно сохраняет роль основного торгового партнера Республики Беларусь.

Прямо с грядки к столу хорошие столичные томаты поступают с середины марта до конца ноября. Ежедневно здесь собирают тонны урожая. Этого достаточно, чтобы накормить не только минчан, но и жителей других регионов и стран.

А о вкусе белорусского качества хорошо знают в Сахалинской области. Но внушительное расстояние не стало преградой. 10 тысяч километров преодолевают отечественные продукты, чтобы попасть на прилавок к дальневосточному потребителю.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко сам предпочитает белорусские помидоры, яблоки, мясо, «молочку», конфеты и, конечно, картофель. А это равно тому, что в сахалинском желудке есть место для Беларуси.

Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области (Российская Федерация):

За последние полгода у нас товарооборот с Республикой Беларусь увеличился в пять раз, это где-то, наверное, 200 с чем-то млрд белорусских рублей. В этом году мы уже перешли на приобретение семенного картофеля, впереди еще задачи стоят по приобретению скота.

Создание совместного центра по обслуживанию сельскохозяйственной техники, выращивание плодовых садов по нашей технологии, работа Белорусского торгового дома на дальневосточном острове. Впереди у Минска и самого отдаленного региона России громадье планов. Свои земли и белорусские технологии дают обеим регионам расширить сотрудничество с Китаем, Кореей, Индонезией, Японией.

Не только давние друзья, но и деловые партнеры 7 июня в Минске говорили о долгосрочных прямых контактах на III Форуме регионов Беларуси и России. С нами готовы сотрудничать многие, поэтому этот гостеприимный прием – еще один шаг навстречу.

Об экспорте сегодня с гордостью говорят и на заготовительных предприятиях. Без преувеличения, наш основной партнер – житель России. Эксперты говорят, что сейчас региональным продовольственным рынкам необходимо не конкурировать, а дополнять друг друга. Человеческий ресурс и использование новейших технологий позволяет с помощью биометода сделать продукт не только вкусным на цвет, но максимально полезным на зуб.

Нина Болашенко, главный технолог КУП «Минская овощная фабрика»:

В прошлом году было 9 тысяч тонн продукции, которую мы вырастили и продали. Естественно, не только в Минске. Россияне приезжают сюда, в Беларусь, и смотрят, какой ассортимент выращивают белорусы, наши технологии.

Коллег из России заинтересовал и опыт белорусской столицы по производству бытовой техники: стиральных машин и холодильников. Это одно из основных направлений экспорта в Российскую Федерацию. Сегодня в приоритете наращивание объемов взаимных поставок товаров, расширение товаропроводящих сетей, укрепление производственной кооперации, создание сборочных производств.

Сергей Шавейко, слесарь производства по выпуску бытовой техники:

В основном Чехия, Венгрия, Германия идет, ближнее зарубежье (Украина). В основном российский рынок.

Сегодня около 800 предприятий занимаются переработкой продовольствия. В этом направлении заняты 150 тысяч человек. И если возникнет такая необходимость, белорусы готовы больше произвести и поставить своей продукции на другие рынки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.