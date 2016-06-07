Белорусское качество – это бренд: глава Евразийского агентства международного сотрудничества о технике «Амкодора»

Новости Беларуси. 7 июня российские журналисты посетили предприятие по выпуску спецтехники в Минске. Гостям продемонстрировали самые последние модели.

Машины с пометкой «BY» – одни из самых востребованных в сельхозотрасли России. На эту страну приходится 95% экспортных поставок предприятия. Оно, к слову, выпускает более 5 тысяч единиц спецмашин и 90 моделей техники. Дорожно-строительную, коммунальную, сельскохозяйственную, лесную и даже аэродромно-уборочную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ольшевский, генеральный директор «Евразийского агентства международного сотрудничества» (Россия):

Техника «Амкодора» наиболее востребована для нужд коммунальных служб, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства. Белорусское качество – это бренд. С учетом роста курса доллара в последнее время белорусская техника по цене стала еще привлекательнее.